Nelle prossime puntate di Love is in the air, i dubbi di Eda verranno sciolti. La ragazza infatti, dopo aver udito di nascosto una conversazione tra Serkan e Aydan, capirà che l'ex non l'ha lasciata perché vuole dare più spazio al lavoro che alla vita sentimentale. Per provare a scoprire il vero motivo, Eda metterà Aydan con le spalle al muro.

Serkan vuol far fuori Efe dalla holding

Serkan sarà sempre più sospettoso nei confronti di Efe Akman e ovviamente non riuscirà nemmeno a nascondere la gelosia che prova nei suoi confronti, visto il bel rapporto che sta instaurando con Eda, così chiederà a Engin di fare un'indagine per scoprire qualcosa in più sul conto del nuovo socio della holding.

Efe, come Eda, è originario di Mardin, da sempre si è mostrato molto talentuoso nel suo lavoro, ma la cosa che salterà di più all'occhio è quella di voler aprire una sua azienda in Italia e per farlo ha chiesto i finanziamenti a un partner segreto. Questo lascerebbe qualche dubbio in merito alla scelta di Efe di collaborare con la holding dei Bolat. Serkan non si è mai fidato di lui per questo vorrà trovare una soluzione per far sì che Efe non sia più un socio dell'azienda.

Aydan chiede aiuto a Eda

Intanto Aydan, dopo tanto tempo, deciderà d'iniziare il suo percorso di psicoterapia e la sua terapeuta le dirà, a chiare lettere, che i suoi miglioramenti possono sussistere solamente grazie all'appoggio di Eda.

Così Aydan chiamerà la ragazza per avere un incontro nella sua tenuta: le chiederà di aiutarla nuovamente a superare il confine del cancello di casa. La ragazza accetterà e si accorderanno per farlo il giorno seguente.

Quando Eda sarà intenta ad andare via, però, incontrerà Serkan e tra i due ci saranno i soliti battibecchi.

Purtroppo, però, Eda dimenticherà le chiavi della macchina da Aydan, così si ritroverà costretta a tornare indietro per prenderle. Proprio in quel momento, di nascosto, udirà una conversazione tra Serkan e la madre.

Il motivo della separazione tra Eda e Serkan

Serkan, infatti, chiederà alla madre di non far andare più Eda a casa loro e lei gli risponderà: "Se avesse saputo il motivo della vostra separazione, le cose non sarebbero così".

Quindi la ragazza avrà la conferma che Serkan l'ha lasciata per un motivo più importante del "sono troppo preso dal lavoro".

Quando l'architetto se ne andrà via, Eda deciderà di affrontare Aydan. Ha detto che il figlio l'ha lasciata per un motivo ben preciso e lei vuole sapere qual è. Mamma Bolat le dirà che sarebbe meglio che ne parlasse con Serkan, ma Eda non vorrà sentire ragioni: non se ne andrà fino a quando Aydan non le dirà la verità. La donna proverà a ingannarla con una scusa, ma Eda non ci cascherà. La ragazza poi verrà raggiunta da Serkan, che le chiederà di non "indagare" più sui reali motivi della loro separazione: "È finita tra noi, non chiedere più il perché, non approfondire". La ragazza acconsentirà, ma sarà realmente così?