Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 luglio, Serkan avrà dei problemi con Ferit, poiché si rifiuterà di firmare un particolare accordo. Nel frattempo, Eda organizzerà una bella gita in montagna per calmare le acque tra Bolat e Ferit, ma il vero obiettivo sarà quello di convincere Selin a lasciare il suo fidanzato prima delle nozze. Anche Selin, però, avrà i suoi "scheletri nell'armadio", tanto che penserà ancora di poter riconquistare l'affascinante Serkan, così quando l'uomo le chiederà di annullare il suo matrimonio con Ferit, lei accetterà senza troppi problemi, ma solo ad una condizione: Bolat dovrà darle un'altra possibilità.

In realtà, Bolat si renderà conto di provare dei veri sentimenti per la bella Eda e le confesserà di essersi innamorato di lei, una volta per tutte.

Spoiler Love is in the air: Eda organizza una gita in montagna

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan si rifiuterà di firmare l’accordo che legherebbe la Holding a Efe Akman, poiché non accetterà le condizioni poste nel contratto: la vicenda, però, rovinerà i rapporti tra lui e Ferit. Poco dopo Eda penserà di far riappacificare i due e organizzerà una gita in montagna. Sarà così che Serkan, Eda, Selin e Ferit, trascorreranno due giorni insieme, presso la baita in montagna di Bolat. Il vero scopo di Eda e Serkan, però, sarà quello di convincere Selin ad annullare il matrimonio e a lasciare definitivamente Ferit.

In realtà, Selin sarà disposta a lasciare il suo fidanzato, ma soltanto nel caso in cui Serkan sia pronto a darle un’altra possibilità. Alptekin, intanto, si lamenterà con Seyfi di non essere riuscito a dormire, a causa dei troppi insetti. Poi l’uomo scoprirà che Aydan ha iniziato un corso di ceramica, sarà così che in casa si dovranno usare soltanto stoviglie create da lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan confessa il suo amore a Eda

Alptekin farà la conoscenza del maestro Arda, ma sin da subito mostrerà una sorta di gelosia nei suoi confronti. In seguito Ayfer si confiderà con Ceren riguardo i suoi problemi. Eda, intanto, sarà pronta a partire per l’Italia e Serkan sarà assai turbato alla sola idea dell’assenza della donna.

Prima di lasciare la Turchia, però, Eda vorrà parlare con Selin e le confesserà che il suo fidanzamento con Serkan, in realtà, era vincolato da un contratto. Dopo le parole della donna, Selin sarà colta da una profonda crisi e non saprà più come comportarsi, tanto che il giorno delle sue nozze, anziché rimanere al fianco del suo futuro marito, si recherà ad un appuntamento con Bolat. L’uomo, però, deciderà di non presentarsi, poiché non riuscirà a non pensare alla bella Eda, così cercherà di convincerla a non partire e poi le confesserà il suo amore. Dopo la romantica dichiarazione di Serkan, Eda deciderà di rimandare il suo viaggio in Italia.