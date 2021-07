Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte novità per i telespettatori.

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 2 al 6 agosto su Rete 4 alle ore 19:50, Christoph ed Erik avranno alcuni problemi con Florian, poiché a causa dell'uomo il loro progetto verrà interrotto. Il Saalfeld, infatti, non riuscirà a ottenere il consenso per costruire una strada, all'interno dei terreni di Florian, che porti direttamente all'hotel termale.

Nel frattempo Lucy cercherà di impedire l'appuntamento di Hieronimus con una donna sconosciuta, ma fallirà il suo tentativo, mentre Werner caccerà via André dal Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore: Robert sempre più vicino a Vanessa

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Robert non vorrà che Vanessa si trascuri e cercherà in ogni modo di convincerla a chiedere un appuntamento con una dottoressa specializzata in interventi di micro-fatture, così da risolvere il suo problema di salute quanto prima. Nel frattempo Lucy cercherà in tutti i modi di intercettare la lettera di Hieronimus, con lo scopo di impedire l’appuntamento dell’uomo con una donna sconosciuta, ma la ragazza non riuscirà ad ostacolare il loro incontro. Florian, invece, scoprirà i veri progetti di Erik e dopo una brutta discussione dirà all’uomo che farà di tutto per evitare che trasformino il bosco in un cantiere.

Più tardi Christoph farà delle ricerche e scoprirà che non è possibile costruire la strada utile per raggiungere l’hotel termale, senza il consenso di Florian, poiché dovrebbe essere realizzata all’interno dei suoi terreni.

André viene cacciato dal Fürstenhof

Robert sarà molto in ansia per Vanessa e per il suo futuro e cercherà di rimanere al suo fianco il più possibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito Christoph ed Erik dovranno trovare una soluzione immediata, riguardo la costruzione della strada che porta all'hotel termale, poiché neanche il guardaboschi accetterà il loro particolare progetto. Amelie, intanto, vincerà alla lotteria ma sfortunatamente non riuscirà a trovare il biglietto per poter ritirare il premio.

Rosalie, invece, rifiuterà il denaro di André e cercherà di convincere l'uomo a raccontare tutta la verità a Werner.

Nel contempo, anche Leentje sarà stanca di fingere e parlerà con André della complicata situazione. All'improvviso Rosalie agirà in una maniera alquanto inaspettata: la donna penserà di confessare lei stessa la verità all'albergatore, per evitare che venda la palazzina dove vivono molti dei suoi colleghi. Sarà così che Werner deciderà di cacciare André dal Fürstenhof in malo modo e non darà all'uomo la possibilità di rimediare ai suoi errori.