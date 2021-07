Gli spoiler della nuova soap opera Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 agosto su Canale 5, Suhan accetterà che suo padre Tahsin sposi Adalet, ma all'improvviso accadrà qualcosa di assai inaspettato: la giovane scoprirà la vera identità di Cesur Alemdaroglu e resterà alquanto sconvolta. Anche Tahsin non sarà per niente di felice di scoprire che Cesur è il figlio di Hasan Karahasanoğlu e farà in modo che il giovane venga arrestato con delle false accuse.

Spoiler Cesur ve Güzel: Cesur viene operato d'urgenza

Nelle prossime puntate di Cesur ve Güzel, Tahsin andrà a trovare Suhan a Istanbul e spiegherà alla giovane che la sua relazione con Adalet è seria e che lei lo ama davvero, senza secondi fini. Dopo le parole del padre, Suhan deciderà di ritornare a casa, ma soltanto al patto che lui smetta di maltrattare le persone.

Nel frattempo Cesur verrà attirato dalla trappola organizzata da Cahide e verrà ferito da Turan, mentre Tahsin e gli uomini di Mithat lo staranno aspettando ad Istanbul, per farlo fuori definitivamente. Successivamente Cesur avrà bisogno di un’operazione d’urgenza, ma alla fine tutto andrà per il meglio. In seguito Sühan e Tahsin andranno a trovare l’uomo in ospedale.

Suhan scopre la vera identità di Cesur

Suhan scoprirà la vera identità di Cesur e resterà sconvolta, poiché sarà convinta che l’uomo l’abbia soltanto usata per avvicinarsi a suo padre. Frattanto Turan seguirà l’auto di Bulent e lo costringerà a fermarsi, poi all’arrivo della polizia lo minaccerà. Suhan, intanto, sarà molto delusa anche da suo padre Tahsin e temerà che l'uomo gli stia mentendo su tutto.

Kemal, Rifat e Cesur cercheranno informazioni su Mithat e scopriranno che l'uomo è in combutta con il commissario Mehmet e Tahsin.

Tahsin e Adalet decideranno di partire per Capodanno e sceglieranno l'Europa come destinazione.

Infine, nella notte di Capodanno verrà organizzata una bella festa a casa Korludag: Cesur regalerà a Suhan una poesia e confesserà alla donna di essersi innamorato di lei, ma all'improvviso tutto sarà rovinato dall'arrivo della polizia.

Cesur verrà arrestato, con l'accusa di aver falsificato alcuni documenti.

Dove guardare in streaming online le puntate di Cesur ve Güzel

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Cesur ve Güzel è possibile rivedere tutti gli episodi già andati in onda in tv, grazie al sito MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma si possono trovare anche altri contenuti, come gli extra riguardanti le anticipazioni e i personaggi della serie turca.