In Love is in the air, Ferit si avvicinerà a Ceren, una delle migliori amiche di Eda e lo farà inizialmente per far ingelosire la sua ex Selin. Con il passare del tempo però, l'attrazione per Ceren sarà sempre più forte e i due arriveranno ad un passo dal bacio. L'uomo sarà indeciso sui suoi sentimenti, mentre Ceren scoprirà di essere starà usata dall'ex di Selin. Riusciranno i due a superare gli ostacoli e a lasciarsi andare ai sentimenti?

Dopo aver lasciato Selin, Ferit si avvicina a Ceren

In Love is in the air, oltre alla storia d'amore tra Eda e Serkan, i telespettatori vedranno nascere una nuova love story, quella tra Ceren e Ferit.

Quest'ultimo sarà sempre più protagonista delle prossime trame, dopo aver piantato in asso sull'altare l'allora fidanzata Selin. In seguito a questo evento, Ferit si avvicinerà sempre più Ceren, la quale lo supporterà come amica, dandogli preziosi consigli anche in ambito lavorativo. I due stringeranno una forte amicizia e Ceren gli rivelerà alcuni retroscena del suo passato, confidandogli di essere starà una bambina molto viziata dai suoi genitori i quali però non avranno saputo trasmetterle amore.

Ferit e Ceren vicini al bacio nelle prossime puntate di Love is in the air

Con il passare delle puntate, Ceren si renderà conto di provare dei sentimenti per Ferit che andranno al di là della semplice amicizia.

Anche Ferit non sarà indifferente al fascino dell'avvocatessa e deciderà di fare il primo passo invitandola ad uscire. La serata procederà a gonfie vele, almeno fino al momento in cui l'uomo riceverà una telefonata di Selin. Nel dettaglio, il telefono squillerà proprio nel momento in cui Ceren e Ferit si staranno quasi per baciare, interrompendo di fatto il momento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante l'uomo rifiuti di raggiungre l'ex fidanzata, preferirà comunque interrompere la bella serata con Ceren, lasciandola delusa e amareggiata.

Ferit confessa a Ceren di averla usata per far ingelosire Selin

In seguito Ceren, una volta tornata a casa, riceverà una chiamata proprio da Ferit, il quale le confesserà di essersi avvicinato a lei inizialmente per far ingelosire Selin.

Per l'amica di Eda sarà una vera e propria doccia fredda e dirà a Ferit di non cercarla più per nessun motivo. L'uomo cercherà di scusarsi per il suo comportamento e le dirà di aver bisogno di tempo per chiarirsi le idee. Riusciranno i due a ritrovarsi e dimenticare quanto accaduto dando una possibilità a questa nascente storia d'amore? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Si ricorda che la soap Tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:30. Su Mediaset Infinity invece, è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.