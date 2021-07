Lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio, su Canale 5, verranno trasmesse le ultime due puntate di Temptation Island. Tra le anticipazioni divulgate sui canali ufficiali de programma, una clip riguarda Jessica e Alessandro: il giovane ha dato adito ad una reazione furiosa dopo avere visto la sua compagna molto vicina al single Davide.

Anticipazioni

Nel video di anticipazioni riguardante Temptation Island, si vede Alessandro nel pinnettu. Le immagini viste sulla fidanzata sembrano mandarle su tutte le furie. Scendendo nel dettaglio, Jessica è finita sotto le lenzuola con il single Davide - e corteggiatore di Uomini e donne.

L’atteggiamento della ragazza, ha fatto perdere le staffe ad Alessandro. Quest’ultimo essendo un praticante di arti marziali ha sferrato un calcio ad un vaso.

Nel frattempo, dalle anticipazioni è emersa anche la richiesta di in falò di confronto immediato. Al momento, però, non è chiaro se sia stato proprio Alessandro ad avere richiesto il faccia a faccia con la propria compagnia. All’interno del villaggio dei fidanzati, Alessandro ha stretto un legame particolare con la single Carlotta tanto da averla invitata ad andare nella sua camera dove non sono presenti le telecamere. La relazione tra Jessica e Alessandro sembra essere sempre più in bilico.

Alessandro e Jessica

Jessica ha scritto alla redazione di Temptation Island perché ritiene che il suo fidanzato sia cambiato dopo la convivenza.

La diretta interessata ha spiegato di essersi innamorato del suo compagno proprio perché era il classico ragazzo che piaceva alle donne. Dopo due anni vissuti sotto lo stesso tetto, però, Jessica ha confidato di trovare il suo uomo troppo monotono. La protagonista di Temptation Island ha deciso di mettere in gioco i propri sentimenti proprio perché voleva dare una scossa alla sua relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler sulle altre coppie

Le anticipazioni riguardanti le altre coppie rimaste nei villaggi, riguardano Alessio e Natascia e Floriana con Stefano. Per quanto riguarda la prima coppia, nel breve video si vede Alessio in lacrime per alcuni video sulla compagna: Natascia senza legarsi ad un single in particolare, si sta divertendo molto nel villaggio delle ragazze.

Floriana invece, è sempre più vicina al single Luciano: tra i due mentre si trovavano in piscina c’è stato anche un bacio. Lo stesso single, ha confidato ai suoi compagni d’avventura di immaginare un futuro al fianco della protagonista del docu-reality.

Nel vedere il bacio tra Manuela e Luciano, Stefano è andato su tutte le furie. Infine, Federico dopo avere rifiutato il falò di confronto con Floriana per ben due volte ha deciso di chiedergli un incontro per avere un chiarimento.