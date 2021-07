Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con l’appassionante soap opera di origini turche Love is in the air, catturando sempre di più l’interesse del pubblico italiano con tanti colpi di scena dal lunedì al venerdì.

Gli spoiler su ciò che succederà nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 7 luglio 2021, raccontano che nonostante la situazione sembrerà essere a suo favore Serkan Bolat (Kerem Bursin) non riuscirà a esternare i suoi sentimenti a Eda Yildiz (Hande Ercel).

Spoiler Love is in the air, episodio del 7 luglio: Eda non gradisce l’atteggiamento di Serkan

Nella puntata della serie televisiva il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi e che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 7 luglio 2021, Serkan, in un momento affettuoso, si confronterà con la madre Aydan (Neslihan Yeldan) dandole tutto il suo supporto per aiutarla a superare il trauma della perdita del figlio: quest’ultima verrà spronata dal ricco architetto ad aprirsi per la prima volta con lui.

Finalmente arriverà il giorno in cui Bolat ed Eda potranno mettere la parola fine al loro finto fidanzamento: per l’occasione l’architetto passerà a prendere la fioraia per andare insieme a lavoro, come stabilito dal loro patto.

Non appena Serkan e Yildiz faranno il loro ingresso nell’ufficio dell’azienda Art Life, tutti coloro che saranno presenti spereranno di assistere alla tanto attesa riappacificazione tra i due: purtroppo Bolat non chiederà scusa alla fanciulla neanche quando si saluteranno in maniera definitiva. L’imprenditore inoltre non troverà nemmeno il coraggio di confessare il suo amore alla giovane studentessa, che dopo avergli fatto notare di essere freddo nei suoi confronti gli manifesterà per l’ennesima volta tutto il proprio disappunto per il suo comportamento.

Alptekin assume una nuova segretaria, Ceren accetta di aiutare Engin a conquistare Piril

Successivamente Figen (Sitare Akbas) darà una mano a Ayfer (Evrim Dogan) a gestire la contabilità del vivaio. Intanto Aydan sarà decisa a scegliere la nuova segretaria del marito Alptekin (Ahmet Mark Somers): la donna durante la selezione comincerà a scartare qualsiasi fanciulla carina dal punto di vista fisico.

A sorpresa il padre di Serkan opterà per una delle candidate basandosi sul curriculum, quindi oltre a non sapere l’età non vedrà alcuna fotografia della ragazza in questione.

Per concludere Engin dirà a Ceren (Melisa Döngel) di aver bisogno del suo aiuto per riuscire a far colpo su Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) una volta per tutte: l’amica di Eda non si tirerà affatto indietro, visto che inizierà a mettercela tutta per preparare una cena romantica per la ragazza.