Continua l'appuntamento con le novità sulla serie tv turca Love is in the air che sta riscuotendo molto successo sui teleschermi di Canale 5. I protagonisti principali sono gli attori Kerem Bursin e Hande Ercel, che fanno coppia anche nella vita reale, vestono i panni di un architetto e una fioraia.

La trama della puntata in programma il 5 luglio in televisione rivela che Serkan Bolat sarà deciso a vendicarsi di Kaan, reo di spionaggio industriale.

Anticipazioni Love is in the air del 5 luglio: Serkan vuole vendicarsi di Kaan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la nuova puntata visibile lunedì 5 luglio dalle ore 15:30 annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Eda dimostrerà di non essere immischiata nell'accusa di spionaggio industriale del progetto dei lampadari, a cui Serkan teneva più di ogni altra cosa. In questo modo, la fioraia incastrerà Kaan, il rivale dell'architetto.

A tal proposito, Bolat sarà sempre più deciso a vendicarsi dell'uomo. In pratica, il figlio di Aydan deciderà di acquistare sia la società sia di riprendersi il progetto del Green Hotel. Un piano che potrebbe avere vantaggi economici e amorosi per lui.

Bolat acquista un vestito per Eda

Nella puntata del 5 luglio della Serie TV, Engin pregherà Serkan di prendersi una pausa dal lavoro dopo essersi buttati a capofitto sull'Art Life. L'architetto accetterà a malincuore il suggerimento dell'amico, tanto da decidere di fare una passeggiata.

In questa occasione, Bolat acquisterà un vestito a fiori per regalare ad Eda in segno di armistizio.

Intanto, Seyfi verrà a sapere delle intenzioni di Serkan, tanto da aiutarlo a riappacificarsi con la fioraia. Per questo motivo, la giovane coinvolgerà il cane Sirius, a cui la Yildiz è particolarmente affezionata. Inoltre, metterà nella busta contenente il vestito un paio di manette, visto che sono il simbolo del primo incontro tra Serkan e Eda.

Melo spera nel lieto fine tra l'architetto e la Yildiz

L'architetto si recherà a casa della fioraia per un confronto. Purtroppo i buoni propositi non avranno il risultato sperato in quanto Serkan troverà Ayfer e le amiche anziché Eda. A tal proposito, tutte le donne dimostreranno di non avere nessuna voglia di rivelargli il nascondiglio della Yildiz.

Alla fine, Melo racconterà a Bolat dove si trova Eda in quanto spera in un loro lieto fine.

In questo modo, il figlio di Aydan riuscirà a raggiungere la finta fidanzata, tanto da accompagnarla nel suo chalet di montagna dopo averla ammanettata.

Love is in the air è in onda da lunedì al venerdì dalle 15:30 su Canale 5 mentre in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".