Sono sempre più entusiasmanti e movimentate le vicende della soap opera turca Brave and Beautiful, che fa compagnia ai telespettatori italiani dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa ogni pomeriggio tranne il sabato e la domenica.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 30 luglio 2021, la novella sposa Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) probabilmente sapendo di non essere vista di buon occhio dai familiari del marito Tahsin Korludağ (Tamer Levent), vorrà ricostruire almeno il legame con la figliastra Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün).

Anticipazioni Brave and Beautiful, del 30 luglio: Sühan ancora spiazzata per il matrimonio del padre Tahsin

Le anticipazioni sullo sceneggiato nella lingua originale Cesur ve Güzel, e riguardanti ciò che accadrà nel ventesimo episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 30 luglio 2021, raccontano che Adalet dopo aver convolato a nozze con Tahsin farà subito un passo nei confronti di Sühan, dato che cercherà di riconciliarsi con la stessa a tutti i costi: purtroppo la fanciulla sarà ancora parecchio spiazzata per il fatto che suo padre si sia sposato all'improvviso.

Nel contempo Bülent (Serkan Altunorak) apprenderà che Hulya (Zeynep Kızıltan) non è riuscita a trattenere il suo segreto, poichè ha svelato a Turan (Serhat Parıl) che la creatura che porta in grembo è sua: non appena quest’ultimo pretenderà di ricevere altri soldi, Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Bulent parecchio stufi delle continue richieste dello scomodo uomo sceglieranno di sbarazzarsi dello stesso, servendosi della collaborazione del coraggioso Cesur per riuscire nella loro impresa.

Rifat si reca a Istanbul per incontrare Mithat, Mirhriban incarica un’esperta d’arte

Successivamente Rifat (Müfit Kayacan) dopo aver visto le stesse fotografie appartenenti ai Korludag che Sühan ha mostrato a Cesur, riuscirà a rintracciare un vecchio amico di Tahsin e Hasan (Ali Pinar) chiamato Mithat (Yaşar Akın): a questo punto l’ex poliziotto non perderà tempo per recarsi a Instanbul con l’obiettivo di incontrare l’uomo in questione con Cesur.

Quest’ultimo e il suo fidato complice stando agli spoiler, però dovranno fare parecchia attenzione a Mithat, poiché si scoprirà essere l’informatore del potente proprietario terriero Tahsin.

Per finire Mihriban (Devrim Yakut) sarà decisa a far luce su una faccenda alquanto misteriosa, dato che vorrà apprendere chi è stato a vendere uno dei dipinti che Tahsin le aveva mostrato: per riuscire nel suo intento, la madre di Bulent affiderà l'incarico a un’esperta d’arte. Quali altri colpi di scena, faranno rimanere con il fiato sospeso i fan italiani?