Inizia il calvario di Steffy nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Le anticipazioni raccontano che le conseguenze dell'incidente in moto saranno più gravi del previsto. La giovane Forrester inizierà ad abusare degli antidolorifici e non riuscirà a tenere sotto controllo i dolori lancinanti. Come se non bastasse, Hope si metterà in mezzo per toglierle Kelly, certa che Steffy non sia più in grado di occuparsene.

Gli spoiler di Beautiful svelano poi che Ridge implorerà il perdono di Brooke, convinto che Shauna l'abbia solo ingannato.

Non sarà così facile rimettere insieme i pezzi di questo matrimonio, anche perché Quinn ci metterà il suo zampino.

Beautiful, spoiler prossimi episodi

Tante le novità nelle nuove trame di Beautiful. A villa Forrester, Shauna capisce che Ridge non è felice non lei e che, nonostante sia sposato, non le dà alcuna attenzione. La donna che ama è Brooke e non sarà certo un inganno a fargli cambiare idea.

Quinn non è dello stesso parere: in fondo, è stata colpa di Brooke e di quel maledetto bacio con Bill se è successo tutto questo. Cerca di consolare Shauna, ma senza risultato.

Shauna ha un confronto con Quinn e non riesce a liberarsi dai sensi di colpa. Nel frattempo, Brooke e Ridge hanno finalmente modo di parlare a cuore aperto.

Ridge a Brooke: 'Ti prego, perdonami'

Come raccontano le nuovissime anticipazioni delle puntate di Beautiful, Brooke rinfaccia a Ridge di averle presentato le carte del divorzio dopo essere fuggito con un'altra donna a Las Vegas.

Forrester, capendo di aver sbagliato, promette a Brooke che al più presto chiederà l'annullamento del matrimonio con Shauna: ''Ti prego, perdonami''.

Le sue parole però, non sembrano convincerla.

Steffy fuori controllo nei prossimi episodi di Beautiful

Alla casa sulla scogliera, Thomas invita Steffy a prendere degli antidolorifici. Ormai la situazione è diventata ingestibile. Convinta dal fratello, Steffy chiama il dottor Finnegann chiedendogli di passare al più presto da lei: ha un disperato bisogno di sentirsi meglio.

Le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto che l'affascinante medico si precipiterà alla casa sulla scogliera, allarmato dalla telefonata di Steffy.

Finn, rendendosi conto di quanto stia male la povera Forrester, le prescriverà una dose maggiore di antidolorifici. La scelta si rivelerà però troppo avventata. Subito dopo aver assunto una pillola, Steffy sarà sollevata e le sembrerà di respirare dopo ore di dolore incessante e troppe notti insonni. A quel punto, Thomas si rivolgerà a Finn con una preghiera: "Prenditi cura di mia sorella".