Non finisce di stupire il pubblico italiano lo sceneggiato turco Love is in the air, che occupa il pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 22 luglio 2021, dicono che ci sarà più tensione del solito nelle trame. Il signor Alptekin Bolat (Ahmet Mark Somers) si sentirà male proprio quando sarà in procinto di fare una confidenza al figlio Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Ferit Simsek (Cagri Citanak) invece avrà la sua rivincita personale, dato che quando sarà il giorno del suo matrimonio, precisamente durante la cerimonia nuziale, dirà a Selin Atakan (Bige Önal) di non poter diventare il marito di una persona che ama un altro uomo.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 22 luglio: Ferit abbandona sull’altare Selin, Eda è sincera con le sue amiche

Nella trentanovesima puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 22 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, finalmente sarà celebrato un tanto atteso lieto evento: il matrimonio di Selin e Ferit. Quando sarà in procinto di pronunciare il fatidico sì, quest’ultimo farà un passo indietro, visto che sotto lo sguardo incredulo di tutti gli invitati affermerà a gran voce di non essere pronto per sposarsi: a questo punto Ferit prima di alzarsi e andarsene via metterà la parola fine alla sua storia d’amore con Selin.

Nel contempo Serkan accompagnerà Eda (Hande Erçel) a casa ancora una volta: i due innamorati per la prima volta saranno decisi a far sapere ai propri familiari che si amano.

La giovane studentessa riuscirà a parlare soltanto con le sue amiche che saranno felici per lei, mentre rimanderà il confronto con la zia Ayfer (Evrim Doğan).

Selin incontra Serkan dopo le sue mancate nozze, Alptekin finisce in ospedale

Il giorno successivo Selin andrà a trovare Serkan: la donna ancora spiazzata per essere stata abbandonata all’altare da colui che avrebbe dovuto sposare, dirà al suo ex fidanzato di aver affidato il 45% delle quote in suo possesso della holding al nuovo socio dell’azienda Efe Akman (Ali Ersan Duru)

Nel contempo Alptekin dopo aver visto il figlio Serkan parecchio complice con Eda, sarà stanco di continuare a mentire: il signor Bolat vorrà parlare con l’architetto dell’incidente che ha causato la morte dei genitori di colei che lui frequenta.

Purtroppo Alptekin nel bel mezzo dell’accesa discussione con il figlio sarà colto da un malore improvviso, che lo costringerà al ricovero urgente in ospedale: l’anziano uomo quindi a causa dell’infarto non farà in tempo a svelare il suo sconcertante segreto al figlio in grado di stravolgere ogni equilibrio della soap opera.