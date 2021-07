La nuova serie televisiva di origini turche Brave and Beautiful il cui titolo originale è Cesur ve Güzel, e che da qualche settimana sostituisce la soap opera Mr Wrong - Lezioni d’amore con Can Yaman, continua a fare compagnia al pubblico italiano dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa.

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 20 luglio 2021, Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün) sarà abbastanza preoccupata e sospettosa: in particolare la giovane imprenditrice temerà che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e il suo amico Rifat (Müfit Kayacan) abbiano qualche oscuro segreto.

La figlia di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) per avere delle risposte ai suoi dubbi, si farà dare informazioni sul conto dei due uomini dalle forze dell’ordine.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di martedì 20 luglio: Sühan si rivolge alla polizia

Le anticipazioni del dodicesimo episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 20 luglio 2021 prima dell’altro appassionante sceneggiato Love is in the air, dicono che la giovane protagonista Sühan si rivolgerà alla polizia dopo aver ipotizzato che Rifat (Müfit Kayacan) e Cesur non siano sinceri: grazie a questo escamotage la fanciulla verrà a conoscenza di un’amara verità, ovvero che l’amico di colui che le ha salvato la vita è un ex poliziotto congedato per aver derubato.

Nel contempo Bulent (Serkan Altunorak) farà delle indagini sull'intenzione di Cesur di investire in borsa, riuscendo ad apprendere che è uno dei soci delle imprese in procinto di unirsi: l’unico a vedere uno spiraglio di luce sarà Kemal (Fırat Altunmeşe) dopo essersi fidato di Cesur.

Salih mette fine all’esistenza di Madre Belkis, Cesur trova delle monete antiche nel suo terreno

Successivamente ci sarà un tragico avvenimento: Salih metterà fine all’esistenza di Madre Belkis, e Rifat scoprirà che la defunta donna dirigeva l’orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet (Nihan Büyükağaç). Rifat apprenderà anche che il direttore precedente è stato trovato privo di vita la stessa notte in cui è venuto a mancare il padre di Cesur: quest’ultimo intanto inizierà a ipotizzare che Madre Belkis sia morta per mano di qualcuno.

Infine Cesur approfitterà di una festa di inaugurazione che si terrà nella sua abitazione per fare un annuncio: il ragazzo confesserà di aver trovato nella sua proprietà delle monete antiche, finendo per scatenare la furia del potente Tahsin, dato che non la prenderà affatto bene. Per sapere cosa movimenterà le prossime trame del thriller sentimentale che dopo aver conquistato i fan turchi sta facendo breccia anche nel cuore degli italiani, non resta che attendere.