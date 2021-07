Continua la messa in onda italiana della nuova soap opera di origini turche intitolata Brave and Beautiful (in lingua originale Cesur ve Güzel), in programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì e in replica su Mediaset Play Infinity.

Gli spoiler riguardanti l’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo Italiano questo venerdì 23 luglio 2021 nella solita fascia pomeridiana, raccontano che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) dopo aver ospitato la sua coraggiosa madre Fugen Karahasanoğlu (Tilbe Saran) nella propria dimora, entrerà finalmente in affari con il più potente proprietario terriero Tahsin Korludağ (Tamer Levent).

Scendendo nel dettaglio, il protagonista maschile principale riuscirà a diventare socio dell'azienda Korludağ.

Trama Brave and Beautiful, puntata di venerdì 23 luglio: Sirin e Kemal alle prese con gli ultimi preparativi delle nozze, Cesur accoglie la madre

Nella quindicesima puntata della serie televisiva di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 23 luglio 2021 a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, non sarà ancora il momento di vedere i due promessi sposi Sirin (Irmak Örnek) e Kemal (Fırat Altunmeşe) pronunciare il fatidico sì, visto che i due si troveranno ancora alle prese con gli ultimi preparativi del loro matrimonio imminente.

Nel contempo Cesur accoglierà nella propria abitazione la madre Fugen, dopo la sconvolgente notizia del decesso di Madre Belkis, ossia la direttrice dell’orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet (Nihan Büyükağaç).

Cesur avvia una partnership con Tahsin, diventando socio dell’azienda Korludağ

A questo punto il coraggioso Cesur continuerà a portare avanti il losco piano avviato con la complicità del suo fidato alleato Rifat (Müfit Kayacan) per farla pagare come si deve al perfido Tahsin, infatti avvierà una partecipazione societaria con lui.

L’alleanza tra i due uomini riuscirà a dare i propri frutti e quindi giocherà realmente a favore di Cesur? Non resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprirlo.

Lo sceneggiato, diretto da Ali Bilgin, nella versione originale già trasmessa in Turchia era composto da 32 episodi, mentre in Italia intratterrà gli appassionati telespettatori con un totale di 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa ciascuno, praticamente per tutta l'estate 2021.