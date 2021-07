Su Canale 5 prosegue la messa in onda della soap opera iberica Una vita. Negli episodi dal 1 al 7 agosto 2021, Felipe Alvarez Hermoso punterà il dito contro la moglie Genoveva Salmeron, poiché sarà convinto che ci sia il suo zampino con la morte di Marcia Sampaio.

Nonostante i primi indizi portino a pensare che la vera colpevole sia veramente la darklady di Acacias 38, a vedersela con la giustizia sarà Cesareo.

Una vita, trame sino al 7 agosto: Mendez interroga Genoveva, Cesareo viene arrestato

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 1 al 7 agosto 2021, dicono che il commissario Aurelio Mendez svelerà a Felipe delle novità delle indagini sulla morte di Marcia, dicendogli che Genoveva potrebbe essere coinvolta.

L’avvocato, su tutte le furie, vorrà sapere dalla moglie dove si trovava quando la brasiliana è stata rinvenuta senza vita, in quanto la domestica Laura gli aveva svelato di averla vista in compagnia di Santiago il giorno prima della tragedia.

Alvarez Hermoso accuserà Salmeron di essere la colpevole della scomparsa della fanciulla di colore, non appena Mendez si presenterà nella loro abitazione per mettere alle strette la darklady. Genoveva per difendersi si servirà del supporto di Javier Velasco e della domestica Laura, che non avrà altra scelta che schierarsi dalla sua parte per non cedere a un ricatto.

In seguito Cesareo confesserà a Mendez che la donna vestita di nero che aveva sorpreso nel luogo in cui Marcia è deceduta somigliava a Genoveva: grazie a questo indizio Aurelio interrogherà Salmeron, che per non finire in carcere farà ricadere la colpa sul sorvegliante del quartiere.

A questo punto il commissario, dopo essere arrivato alla conclusione che Santiago è estraneo con l’omicidio di Marcia, architetterà un nuovo piano.

Laura intanto prometterà a Felipe di essere sincera con lui: subito dopo quest’ultimo riceverà una richiesta dalla diabolica moglie. In particolare Genoveva chiederà il marito di fingere di credere alla sua versione, per il bene della creatura che porta in grembo.

A sorpresa Mendez arresterà Cesareo, come principale sospettato della morte di Marcia: il guardiano di Acacias 38 dopo aver ribadito di essere innocente, confesserà al commissario che neanche Santiago è coinvolto con la tragedia. Felipe invece, non appena saprà della detenzione di Cesareo tramite Liberto, vorrà difenderlo.

Il battesimo di Moncho, Camino sposerà Ildefonso

Nel contempo Lolita vorrà rimandare il battesimo del figlio Moncho, poiché sarà indecisa a chi far fare la madrina tra Fabiana e Carmen: quando arriverà il lieto evento, la moglie di Antonito ringrazierà la madre della defunta Cayetana e Jacinto. Lolita e Carmen, stufe degli atteggiamenti dei rispettivi mariti, convinceranno Antonito a occuparsi del figlio Moncho.

Intanto Casilda riceverà una lettera dal contenuto misterioso dall’estero, mentre Servante cercherà di convincere Fabiana a prendere parte a un concorso in cui sarà premiata la pensione migliore del paese spagnolo.

Successivamente Emilio rimprovererà la sorella Camino, per essersi fidanzata con Ildefonso nonostante non ricambi i suoi sentimenti.

Poi Felicia inviterà i vicini al suo ristorante, per annunciare che il matrimonio di sua figlia verrà celebrato lo stesso giorno in cui Emilio e Cinta pronunceranno il fatidico sì.

Julio resta ad Acacias 38, arriva Marcos Bacigalupe

Bellita invece, oltre a manifestare il suo dispiacere nell’istante in cui Julio sarà in procinto di partire, farà finalmente pace con il marito José Miguel.

Dopo aver rinunciato a lasciare Acacias 38 grazie a Bellita, Julio verrà presentato in modo ufficiale nella famiglia dei Dominguez. Mentre Bellita e la figlia parleranno dei preparativi delle nozze, Camino non avrà alcuna reazione quando vedrà il suo abito da sposa.

In seguito mentre Felicia e Emilio saranno in procinto di andare al teatro con Ildefonso, farà il suo ingresso un uomo chiamato Marcos Bacigalupe al Nuovo Secolo XX: quest’ultimo si rivelerà essere un vecchio amico della giovane Pasamar.

Non appena il nuovo arrivato le dirà di aver deciso di rimanere nel paese, la ristoratrice non nasconderà il proprio turbamento. Infine Emilio proverà gelosia quando vedrà la sua amata Cinta passare troppo tempo in compagnia di Julio, mentre Camino sarà sempre più fredda nei confronti di Ildefonso.