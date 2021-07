Non si è concretizzato il feeling tra Jessica e Davide: dopo essersi scambiati effusioni nel villaggio di Temptation Island, i due non si sono più visti. Nel corso di una diretta Instagram che ha fatto con altri tentatori dopo la messa in onda dell'ultima puntata, Basolo ha chiarito che tra lui e Mascheroni c'è affetto ma non una storia d'amore. Un pensiero che stanno sposando molti fan, è che il ragazzo ambirebbe a tornare a Uomini e donne nelle inedite vesti di tronista.

Lo stop alla conoscenza dopo Temptation Island

Se tra Manuela Carriero e Luciano Punzo è nato un reale interesse, è tra altri due protagonisti di Temptation Island 2021 che sembra essere calato il gelo dopo lo stop alle riprese.

Anche se Jessica ha fatto sapere di essersi scambiata molti messaggi con Davide dopo il rientro dalla Sardegna, i fan del reality-show hanno inteso perfettamente che tra i due non c'è nulla di sentimentale.

A confermare questa sensazione, è stato Basolo nel corso di una diretta che ha fatto su Instagram la notte scorsa, ovvero pochi minuti dopo la fine dell'ultima puntata del format al quale ha partecipato quest'estate.

Il ragazzo, in collegamento con altri tre single del cast, ha informato i follower del fatto che vuole bene alla milanese che ha conosciuto nel villaggio, ma tra loro non c'è nessuna relazione. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, in particolare, ha detto che ora Mascheroni deve circondarsi solo delle persone che le vogliono bene veramente e provare a metabolizzare la rottura con Alessandro.

Il possibile futuro in tv dopo Temptation Island

Anche se in modo elegante, Davide ha rifilato un "due di picche" alla donna con la quale si è scambiato effusioni davanti alle telecamere di Temptation Island, la stessa che sperava in un prosieguo della loro bella conoscenza.

Basolo, però, ha subito messo in chiaro le cose: quando Jessica ha chiesto di rivederlo dopo aver detto addio ad Alessandro, il bel tentatore non ha fatto alcun accenno ad un possibile futuro in coppia, anzi ha suggerito alla milanese di superare il dolore per la separazione circondandosi di parenti e amici veri.

"Ci vediamo fuori", si sono detti i due poco prima di lasciare la Sardegna ma, stando a quello che hanno dichiarato sui social network, quest'incontro non è ancora avvenuto.

Il ruolo di corteggiatore mascherato prima di Temptation Island

Un pensiero che stanno sposando molti spettatori di Temptation Island, è che Davide non sarebbe mai stato veramente interessato a Jessica.

Secondo tanti, infatti, l'unico obiettivo del single sarebbe quello partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne in un ruolo inedito.

Dopo aver vestito i panni di "Alchimista" un anno fa, Basolo ambirebbe a tornare negli studi del dating-show da protagonista, ovvero come uno dei nuovi tronisti.

Nella primavera del 2020, il ragazzo è stato uno dei corteggiatori di Giovanna Abate: prima di mostrarsi, però, il ligure ha provato a conquistare la giovane con modi di fare dolci ed eleganti ma senza mai togliersi la maschera di Dalì che aveva sul volto.

Se inizialmente questo comportamento ha intrigato la romana del Trono Classico, dopo un po' ha espressamente richiesto che il suo spasimante si facesse vedere per poter fare una scelta giusta ed equa.

Davide, dunque, si è palesato davanti alle telecamere ma non è riuscito nell'intento di spodestare Sammy Hassan dal cuore della bella Giovanna. A distanza di poco più di un anno da quell'esperienza che l'ha fatto entrare nel cuore del pubblico, il ragazzo potrebbe essere richiamato da Maria De Filippi per cercare l'anima gemella nelle puntate della stagione 2021/2022.