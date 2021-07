Continua a esserci tanta curiosità da parte dei telespettatori italiani, per sapere cosa succederà nei prossimi appuntamenti dello sceneggiato turco intitolato Love is in the air (Sen Çal Kapımı).

Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 l’8 luglio 2021 sempre a partire dalle ore 15:30 sino alle ore 16:20 circa, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) riuscirà a farsi perdonare da Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo averle regalato dei fiori.

Dopo la riconciliazione, i due finti fidanzati apprenderanno che Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak) e Selin Atakan (Bige Önal) si sposeranno a breve.

Spoiler Love is in the air, episodio di giovedì 8 luglio: Selin e Ferit pensano a una fuga romantica prima delle nozze

Gli spoiler sulla serie televisiva in cui non mancano mai sorprese e riguardanti il 29° episodio, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 8 luglio 2021, annunciano che Serkan, oltre a chiedere scusa a Eda, le regalerà un terrario: quest’ultima finalmente perdonerà l’architetto visto che entrambi sceglieranno di comune accordo di continuare a fingere di essere fidanzati come prevede il contratto stabilito.

Proprio quando tornerà la pace tra i due protagonisti principali, a stravolgere il loro rapporto sarà una notizia scioccante che non si aspettavano. In particolare Selin e Ferit fisseranno la data del loro matrimonio, ovvero per la settimana successiva: i promessi sposi per impedire a Serkan di rovinare il giorno più importante della loro vita decideranno di mettere in atto un piano.

La coppia penserà a una fuga romantica, per la precisione di partire l’indomani per l’Italia e poi di tornare a Istanbul il giorno prima delle nozze.

A Eda e Bolat quindi rimarrà pochissimo tempo a disposizione, ovvero soltanto una settimana, per impedire a Selin e Ferit di pronunciare il tanto atteso e fatidico sì.

Aydan da un consiglio a Eda, Yildiz fa credere a Selin che lei e Bolat si sposeranno

Successivamente Aydan (Neslihan Yeldan) darà un consiglio a Yildiz per scatenare la gelosia della promessa sposa: la moglie di Alptekin suggerirà alla giovane studentessa di cambiare il suo look. A questo punto anche Serkan non resterà fermo a guardare, dato che proporrà alla sua ex fidanzata di far firmare a Ferit un contratto matrimoniale per evitare un maggiore coinvolgimento di quest'ultimo nella holding: non appena Selin si mostrerà abbastanza titubante ci sarà l’intervento di Eda, che fingerà di aver stretto lo stesso accordo.

Per terminare, Yildiz sarà costretta a reggere il gioco quando Selin le chiederà come mai lei e Bolat non hanno un patto simile, visto che coglierà di sorpresa la stessa dicendole di voler sposare l’architetto.