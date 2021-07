Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 6 a venerdì 9 luglio ci saranno tantissime novità.

In particolare, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, Serkan ed Eda saranno costretti a passare la notte insieme nella casa in montagna. Intanto, Bolut nell'ultimo giorno del finto fidanzamento tra i due, non riuscirà a esprime i suoi sentimenti e tutto ciò indispettirà Yildiz.

Poco dopo però, Serkan farà un regalo molto sentito alla ragazza, inoltre i due verranno a sapere delle imminenti nozze tra Selin e Ferit.

Questi ultimi vorrebbero fare una fuga romantica per evitare l'intromissione di Bolut, che però insieme a Eda farà di tutto per evitare che i due si sposino.

Serkan ed Eda passeranno la notte insieme

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Serkan ed Eda saranno nella casa di montagna e l'uomo coglierà l'occasione per mettere al corrente la ragazza della situazione di Kean. Inoltre, il ricco uomo d'affari propone alla giovane di aiutarlo contro il suo nemico, ma Eda non la prenderà bene e minaccerà di andare via. Alla fine però sarà il Bolat a lasciare lo chalet.

Poco dopo, Serkan ritornerà, ma Eda lo aggredirà con lo spray al peperoncino, pensando all'avvicinamento di un malintenzionato.

Intanto, ci sarà un forte maltempo e tutte le strade verranno chiuse. A causa di ciò, i due giovani saranno costretti a passare la notte insieme nella casa in montagna. Inoltre Eda e Serkan dovranno anche condividere il letto.

Selin e Ferit vorranno sposarsi in gran segreto

Nel frattempo, arriverà l'ultimo giorno del finto fidanzamento per Eda e Serkan.

L'uomo passerà a prendere la donna in ufficio e tutti spereranno che i due si siano chiariti. Purtroppo però, Serkan non riuscirà proprio a dichiararsi e ciò infastidirà non poco Eda.

Successivamente, Serkan chiederà scusa a Eda e le farà un regalo molto sentito, così i due faranno pace. Poi però, i due giovani scopriranno che Selin e Ferit vorranno convolare a nozze la settimana successiva: per evitare che Bolut possa intervenire in qualche modo, organizzeranno una fuga romantica.

Nonostante ciò, Yildiz e Serkan vorranno impedire il piano della coppia: la ragazza farà ingelosire la promessa sposa.

Eda cercherà di convincere Selin a non sposare Ferit

In particolare, Eda dovrà convincere Selin e Ferit ad annullare la loro fuga romantica in Italia. I due non ne vorranno sapere di rinviare i loro piani e così Eda racconterà a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi. La finta coppia però non poteva immaginare che la notizia si sarebbe diffusa velocemente, fino ad arrivare alla zia di Eda che avrà un malore.

Successivamente, Eda e Serkan tranquillizzeranno prima la zia della ragazza e poi Aydan, la madre dell'uomo. Quest'ultima allora deciderà di aiutare i due e organizzerà una prova vestito congiunta per Eda e Selin. Durante le prove, la madre di Bolut e Yildiz cercheranno di convincere Selin a non sposare Ferit.