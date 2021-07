Il palinsesto estivo di Canale 5 continua a essere occupato anche dalla soap opera turca Love is in the air. Dalle anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi dal 12 al 16 luglio 2021, si evince che Eda Yildiz sarà desiderosa di realizzare il suo sogno e diventare un architetto e vorrà lasciare la città per andare a vivere in Italia: questa opportunità inoltre servirà alla fanciulla per lasciarsi alle spalle i momenti vissuti con Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air, dal 12 al 16 luglio: Serkan e Ferit litigano, Aydan fa ingelosire il marito

Anche le puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021, saranno movimentate. Gli spoiler rivelano che Serkan non vorrà firmare l’accordo in grado di legare la Holding al famoso architetto Efe Akman, per le troppe condizioni del contratto: quanto accaduto rovinerà il rapporto tra Bolat e Ferit. Eda si prodigherà per far riconciliare i due uomini e consentire a Selin di capire chi ama e organizzerà un incontro a quattro nello chalet di Serkan. Intanto Aydan con l’obiettivo di scatenare la gelosia del marito Alptekin, ingaggerà un aitante attore.

Nel contempo Eda, Serkan, Ferit e Selin trascorreranno due giorni insieme nella casa in montagna dell’architetto: il vero scopo della giovane studentessa Yildiz in realtà era quello di convincere Selin ad annullare il matrimonio con il suo promesso sposo.

Quest’ultima sarà disposta a rinunciare a sposarsi, soltanto se Serkan le dirà di voler tornare con lei: l’architetto non saprà quale risposta dare alla sua ex, poiché sarà consapevole di provare dei sentimenti anche per Eda. A questo punto Bolat si confiderà con l’amico Engin, che intanto oltre a essere ancora deciso a conquistare Piril non riuscirà a resistere al fascino di Ceren.

Eda dopo aver ascoltato una conversazione tra Serkan e Selin e aver capito di non essere indifferente all’architetto, si confronterà con Ceren. Alptekin mentre si lamenterà con Seyfi per non aver dormito, verrà a conoscenza che sua moglie Aydan sta prendendo lezioni di ceramica: il padre di Serkan dopo aver conosciuto il maestro Arda si mostrerà geloso.

Ayfer si sfoga con Ceren, Eda rimanda il suo viaggio in Italia

Nel frattempo Ayfer si sfogherà con Ceren in merito ai suoi problemi economici con il vivaio, ma soprattutto non saprà come pagare l’ultimo anno di università a Eda: la donna chiederà alla ragazza se potrà ottenere un prestito ipotecando la sua casa all’insaputa però della nipote. A questo punto quando Ceren le consiglierà di confrontarsi prima con sua madre, Ayfer si tirerà indietro. Engin continuerà a corteggiare Piril regalandole dei fiori, invece Serkan si sentirà male quando apprenderà che Yildiz dovrà trasferirsi in Italia per completare gli studi: Aydan, avendo intuito che il malessere di suo figlio è stato scatenato dal fatto che Ferit si sposerà con Selin, inviterà quest’ultima a stare accanto al suo ex.

Bolat durante il sonno chiederà a Eda di non lasciarlo, ma quando sarà giorno non avrà alcun ricordo. Finalmente quest’ultima saluterà Aydan, mentre Melek e Figen rimarranno incredule quando sapranno del contratto di Yildiz e Serkan tramite Ayfer. Engin invece resterà deluso da Ceren, per non avergli detto di lavorare nello studio legale ereditato dal padre.

Eda prima di partire per dimenticarsi per sempre di Bolat sarà sincera con Selin, dato che la metterà al corrente del suo finto fidanzamento con l’architetto: quest’ultima durante le prove delle sue nozze vorrà incontrare il suo ex, che però non si presenterà al loro appuntamento. In particolare l’architetto impedirà a Eda di lasciare Istanbul dicendole di amarla follemente: quest’ultima quindi deciderà di rimandare il suo viaggio quando l’architetto le dirà che entro due mesi potranno partire insieme.

Infine Selin farà sapere a Piril che in realtà Bolat e Yildiz non sono mai stati fidanzati, mentre Alptekin confesserà alla moglie che c'è il suo zampino in un incidente in cui ci sono stati due decessi.