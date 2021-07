Proseguono gli episodi di "Brave and Beautiful", la nuova soap opera turca con protagonista Can Yaman. Gli spoiler inerenti le puntate che saranno trasmesse la settimana dal 12 al 16 luglio mettono in evidenza tanti colpi di scena, fra cui le tensioni fra Tahsin e Adalet, le menzogne di Cahide sulla falsa gravidanza, il ritrovamento del cadavere del dottor Nedim nel bosco e il bacio fra Suhan e Cesur.

"Brave and Beautiful" va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45.

Suhan sospetta di Cesur

I rapporti fra Tahsin e Mihriban appaiono sempre più incrinati: nel cuore della notte, Mihriban si reca davanti all'abitazione di Adalet dicendo di raccontare tutta la verità relativamente ai crimini commessi da Tahsin.

Dal momento che Sühan sospetta di Cesur, al fine di scoprire cosa nasconde, decide di pedinarlo tutto il giorno. Intanto, Cahide, a causa di una caduta in bagno, viene trasportata in ospedale. Cahide, intimorita dal fatto che i Korludag possano venire a sapere che non aspetta un bambino, fa di tutto per tenere nascosta la verità.

Korhan e Tahsin si scontrano

Suhan si reca a Istambul dove raggiunge Cesur nell'abitazione dove ha accolto Banu e Omer. Cesur e Suhan hanno modo di approfondire la loro conoscenza nel corso di una cena. A causa del maltempo Suhan è costretta a rimanere a Istanbul e Cesur la accompagna nell'abitazione della famiglia Korludag che si trova a Nisantasi. Nel momento in cui fra i due inizia ad accendersi la passione, Cesur, accorgendosi di un quadro che ritrae i suoi nonni, cambia improvvisamente umore e va via.

Nel frattempo, a Kordulag il dottor Nedim riesce a mantenere il segreto che Cahide nasconde, limitandosi a dire che la donna non ha avuto un aborto. Dopo essere stato mortificato da Tahsin, Korhan si ubriaca e, subito dopo, i due hanno lite, nel corso della quale Korhan ammette di essere sempre stato a conoscenza del fatto che Tahsin è in realtà orfano.

Il dottor Nedim viene ritrovato senza vita nel bosco

Hulya e la sua famiglia raggiungono Cahide in ospedale per sentire il battito del bambino. Ad un certo punto, il dottor Nedim sparisce ed il giorno successivo viene ritrovato senza vita nel bosco. L'uomo, dopo essere uscito dalla clinica aveva accompagnato Hulya a casa. Intanto, Mihriban viene denunciata da Adalet, la quale viene portata in questura per l'interrogatorio.

Sühan fa di tutto per convincere suo padre a ritirare la denuncia. Banu è ancora innamorata di Cesur, ma il ragazzo sembra essere esclusivamente interessato al suo piano.

Cesur, infatti, vuole rientrare in possesso dei ritratti del padre che si trovano dai Korludag e incarica Rifat di rubare il ritratto dei nonni di Sühan dall'abitazione di Nisantasi. Il giorno successivo, approfittando dell'assenza dei Korludag, Rifat e Cesur riescono ad entrare nell'abitazione per rubare gli altri ritratti. Improvvisamente Sühan rientra a casa e Cesur, per fare uscire il suo complice di nascosto, le da un bacio. Rifat viene preso dalle guardie della famiglia Korludag, ma riesce a uscirne pulito grazie ad una bugia di Cesur.

Banu fa ingelosire Sühan

Nell'automobile del dottor Nedim gli agenti di polizia trovano una copia dell'ecografia di Korludağ, ma con un altro nome, ossia quello di Hulya. Cahide si giustifica dicendo di aver chiesto una copia per lei, essendo l’infermiera incaricata di assisterla durante il parto. Bülent fa una proposta a Cahide: l'uomo le promette di non svelare a nessuno il suo segreto se in cambio lei lo aiuterà nell'intento di riconquistare Korludağ.

Nel frattempo, Banu, venendo a sapere del bacio che Cesur e Sühan si sono scambiati, decide di far ingelosire quest'ultima, facendole credere di trascorrere le notti in albergo con Cesur.