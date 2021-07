Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, che ha preso il posto di Mr Wrong- Lezioni d'amore nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 luglio 2021, tutti i giorni a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di sposarsi di Sirin e Kemal, sulle indagini di Suhan su Rifat, sulla misteriosa morte di Madre Belkis, sull'annuncio di Cahide sulla sua gravidanza e sul trasferimento di Fugen da Cesur.

Mihriban vorrebbe vendere le sue terre

Le nuove anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Mihriban mediterà di vendere le sue terre e trasferirsi in un altro paese perché troppo stanca di sopportare le angherie di Tahsin Korludag. Bulent cercherà di convincerla a non darla vinta al suo nemico. Tahsin inviterà Cesur a cenare insieme alla sua famiglia per discutere di affari davanti a tutti. Nel frattempo, Suhan continuerà a non fidarsi completamente di quest'ultimo, decidendo di indagare ancora di più sul suo passato. Sirin e Kemal sceglieranno la data per il loro matrimonio, mentre Bulent indagherà sulla proposta d'affari che Cesur ha fatto a Tahsin. In questo modo, scoprirà che fra i soci delle aziende protagoniste della fusione c'è anche Cesur, convincendosi che quest'ultimo voglia raggirarli in qualche modo.

I dubbi di Bulent però non riusciranno ad evitare che la fusione abbia luogo, facendo guadagnare enormemente Kemal.

Suhan chiede spiegazioni a Cesur

Suhan scoprirà che Rifat è un ex poliziotto congedato con disonore dalle forze dell'ordine per aver commesso un furto. Sconvolta da ciò che ha scoperto, chiederà spiegazioni a Cesur mostrandogli i video di sorveglianza dell'esterno della casa di Nimancasi dove è presente Rifat.

L'uomo giustificherà l'accaduto, asserendo che l'amico si trovava lì perché quella è l'unica strada che può percorrere per andare a trovare la sua ex moglie. Nel frattempo, Rifat scoprirà che Salih ha ucciso Madre Belkis, la direttrice dell'orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet. Indagando, l'uomo scoprirà che anche il direttore precedente era stato trovato assassinato la stessa notte in cui era morto il padre di Cesur.

Cesur scopre l'assassino del direttore

Cesur organizzerà una festa di inaugurazione a casa sua per annunciare di aver trovato delle monete antiche nei suoi terreni. Tahsin non sarà contento di sapere che in una delle terre che ha venduto è stato trovato dell'oro e se la prenderà con Korhan e Bulent. Dopo aver saputo che la direttrice Belkis è stata uccisa, Cesur deciderà di far trasferire sua madre a casa sua per proteggerla. Non contento, l'uomo continuerà a indagare sul passato di Adalet per capire quale legame ha con Tahsin, scoprendo che l'assassino dell'ex direttore dell'orfanotrofio, un certo Riza è il fratello della farmacista. Cahide annuncerà alla famiglia che sta aspettando un maschio, facendo organizzare a Tahsin una festa per celebrare l'evento.

Più tardi, Hulya rivelerà a Cahide di aver denunciato il padre di suo figlio per l'omicidio del dottor Nedin. Suhan pranzerà con Korhan per scoprire se il fratello conosce l'oscuro passato del padre. Sirin e Kemal organizzeranno gli ultimi preparativi per il loro matrimonio, mentre Fugen si trasferirà a casa del figlio. Suhan chiederà a Cesur i motivi per il quale suo padre era venuto nelle terre di Korludag.