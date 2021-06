Proseguono le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'Amore: nelle puntate che andranno in onda dal 28 giugno al 2 luglio ci saranno molti colpi di scena, ma l'attenzione si concentrerà proprio sui protagonisti Ezgi e Ozgur. Il ristoratore, dopo aver visto Serdar fare un dono prezioso alla PR, crederà che tra i due è nato l'amore ma la sua sarà un'interpretazione sbagliata. Frattanto una serie di malintesi creerà scompiglio anche nella relazione tra Cansu e Levant.

Ozgur lascia Ezgi

Le trame di Mr Wrong in onda da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio sono pronte a tenere i telespettatori della serie turca attaccati allo schermo.

Ezgi e Ozgur, nonostante tutti i pareri contrari, decideranno di iniziare una relazione amorosa segretamente. Atasoy, però, vedrà Serdar mentre mette al collo della sua fidanzata una collana molto preziosa. Il ristoratore, allora crederà che tra la PR ed il dottore sia scoppiato il sentimento così deciderà di farsi da parte suo malgrado lasciando Ezgi.

La ragazza cadrà nello sconforto e sarà disperata in quanto non capirà quali sono i motivi che hanno spinto il fidanzato ad abbandonarla di punto in bianco quando le cose tra loro sembravano andare finalmente per il verso giusto. Frattanto, si avvicinerà il compleanno di Ezgi e le amiche organizzeranno una festa per lei. Al party, Levant chiederà a Cansu di sposarla e la ragazza ne sarà lieta.

Un'amara delusione, però, attende la cugina di Ezgi. Levant il giorno dopo ritratterà e le dirà di averle fatto la proposta solo perché in preda ai fumi dell'alcool.

Levant fa la proposta di matrimonio alla fidanzata

Cansu deciderà di chiudere di nuovo con il fidanzato e questa volta per sempre. Il medico però ben presto scoprirà che Cansu è in dolce attesa così deciderà di organizzare una proposta di matrimonio per colpire e riconquistare la donna di cui infondo è veramente innamorato.

Un altro equivoco però manderà ancora in confusione il dottore. Cansu non è in dolce attesa in quanto è stato il laboratorio d'analisi a dare un esito sbagliato ai test.

Infine, Ezgi inizierà un nuovo lavoro alla Red Dreams, ma per la ragazza i problemi saranno dietro l'angolo. Il suo nuovo capo non è per nulla una persona fidata e non perderà occasione di denunciare Ezgi accusandola di aver diffuso al di fuori dell'azienda dei dati sensibili.

Ezgi dovrà cercare di difendersi da questa accusa infamante.

Le nuove puntate di Mr Wrong, quindi, hanno tutte le carte in regola per regalare una nuova settimana all'insegna dei sentimenti al pubblico di Canale 5. L'appuntamento resta fissato tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45 e il lunedì in prima serata.