Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno delle novità importanti legate al daytime, in cui torneranno in onda diversi programmi che da anni ormai tengono compagnia al pubblico di Canale 5.

Uno di questi è Uomini e donne di Maria De Filippi, che tornerà a presidiare la fascia oraria delle 14:45 togliendo così spazio alle soap Love is in the air e Brave and Beautiful, che questa estate stanno tenendo compagnia al pubblico della rete ammiraglia. Ma cosa ne sarà delle due soap?

Entrambe subiranno delle modifiche legate alla programmazione su Canale 5.

Cambia la programmazione di Canale 5 per la stagione 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti della stagione 2021/2022 rivelano che Maria De Filippi tornerà in onda alle ore 14:45 col suo storico dating show dei sentimenti, che da anni ormai è uno dei punti di riferimento della programmazione del pomeriggio.

Questo ritorno porterà alla cancellazione delle soap Love is in the air e Brave and Beautiful nella fascia che va dalle 14:45 alle 16:30 circa, dato che oltre a Uomini e donne nel daytime di Canale 5 troveranno spazio anche i daytime di Amici 21 e Grande Fratello Vip 6.

I numerosi fan delle due serie turche, che questa estate stanno appassionando una media di oltre 1,7 milioni di spettatori in daytime, si chiedono già cosa ne sarà di questi due prodotti che stanno conquistando circa il 17% di share al giorno.

Love is in the air potrebbe proseguire in daytime anche da settembre

Stando a quanto apprende Blasting News, una delle due proseguirà la sua messa in onda in daytime, mentre un'altra potrebbe essere trasmessa soltanto nel weekend.

Tra le due, la soap che potrebbe proseguire la sua messa in onda in daytime anche nella stagione tv 2021/2022 sarebbe Love is in the air, che dal prossimo settembre, dovrebbe cambiare orario di inizio su Canale 5 e partire intorno alle 16:45 circa, quando poi la linea passerà a Barbara d'Urso per un'edizione "mini" di Pomeriggio 5.

Le avventure di Eda e Serkan, quindi, dovrebbero proseguire quotidianamente, dal lunedì al venerdì con la messa in onda di un episodio intero, proprio come è accaduto già questa estate.

Brave and Beautiful, da settembre passa alla domenica pomeriggio?

A differenza di DayDreamer e delle altre soap turche del passato, Mediaset non avrebbe intenzione di ridurre la durata degli episodi, mantenendo così la durata standard di circa 45 minuti.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda di Brave and Beautiful, per la prossima stagione televisiva, la serie turca con protagonista l'affascinante Cesur, potrebbe proseguire di domenica pomeriggio, con un doppio episodio settimanale che andrebbe a far da traino al programma Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo.