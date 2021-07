Negli ultimi giorni si è parlato tanto dell'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. Dopo più di 16 anni, il siciliano ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale che potrebbe essere legata ad uno storico programma della concorrenza.

Voci insistenti, infatti, sostengono che il maestro di latino-americano possa diventare uno dei nuovi professori di Amici: Maria De Filippi, dunque, potrebbe sottrarre alla collega Milly Carlucci un pezzo da novanta.

Da Ballando ad Amici: il presunto 'switch' di Raimondo

Continuano ad alimentarsi le indiscrezioni sul futuro di Raimondo Todaro.

Dopo che il danzatore ha annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle tramite i social network, è emersa un'ipotesi preponderante su quello che potrebbe essere il suo prossimo progetto di lavoro.

Anche se manca ancora l'ufficialità, sembra sempre più probabile che a settembre il catanese possa figuare nella commissione interna di Amici: il ballerino, infatti, avrebbe lasciato il programma di Milly Carlucci per entrare a far parte del cast di quello condotto da Maria De Filippi.

La presentatrice Rai su Instagram ha fatto sapere che il suo ormai ex insegnante è in trattativa da tempo con un'altra produzione e, anche se non sono emersi nomi, si pensa che Carlucci stesse parlando proprio di Amici.

Todaro potrebbe ritrovare l'ex moglie ad Amici

Dopo aver insegnato a tanti personaggi famosi l'arte del latino-americano, Raimondo Todaro sarebbe pronto ad intraprendere una nuova avventura televisiva sempre legata alla danza. Questi, infatti, potrebbe essere uno dei professori dell'edizione 2021/2022 di Amici, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre (il primo speciale dovrebbe andare in onda sabato 18).

Ovviamente il siciliano entrerebbe a far parte della commissione interna di ballo, quella che un anno fa era formata da Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. L'arrivo di questa new entry nel cast potrebbe avere due conseguenze: o gli insegnanti aumenteranno da tre a quattro, oppure uno dei veterani non sarà riconfermato nella nuova stagione.

Todaro, inoltre, nella scuola potrebbe ritrovare una persona che conosce molto bene: Francesca Tocca, sua ex moglie, è una professionista del format di Maria De Filippi da tanti anni.

Conferme e addii tra gli insegnanti di Amici

Il cast di Amici 21 sta prendendo forma in questi giorni. Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista nella quale ha fatto sapere di essere stata riconfermata da Maria De Filippi per la nuova edizione: la showgirl, dunque, sarà una professoressa degli allievi che debutteranno nella scuola a metà settembre (sono ancora in corso i provini per cantanti e ballerini che ambiscono a prendere il posto di "star" come Giulia Stabile, Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Tancredi e Alessandro Cavallo).

Anche Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano dovrebbero tornare in cattedra dopo le vacanze estive, anche perché sono i veterani della commissione interna.

Poche certezze, invece, si hanno su Arisa e soprattutto su Anna Pettinelli: di quest'ultima, infatti, ultimamente si è detto che potrebbe essere sostituita da Alberto Urso, vincitore del talent-show qualche anno fa.

Lo storico programma di Canale 5 quest'anno inizierà molto prima rispetto al solito (settembre anziché novembre) e dovrebbe fare compagnia al pubblico fino a maggio: dunque, la durata della trasmissione potrebbe andare incontro ad un cospicuo prolungamento.