Cambio di programmazione per la soap opera Una vita, che in queste settimane è approdata anche nel prime time di Rete 4. Dopo il grande successo di ascolti che continua a registrare nel daytime di Canale 5, Mediaset ha scelto di programmare la soap opera spagnola anche nella prima serata estiva di Rete 4, ma per il mese di agosto sono in arrivo dei cambiamenti di programmazione che riguarderanno gli appuntamenti serali che in daytime.

Cambia la programmazione della soap Una Vita ad agosto 2021

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, per il mese di agosto è previsto un solo appuntamento in prime time con la soap opera Una Vita.

In particolare sabato 7 agosto, a partire dalle 21:30 circa, andrà in onda una nuova puntata serale della soap iberica che, in queste settimane di messa in onda, ha registrando una media di oltre 900 mila spettatori, pari ad uno share che ha superato abbondantemente il muro del 5% di share.

Dalla settimana successiva, però, la soap Una Vita sarà cancellata dalla prima serata del sabato di Rete 4. Sabato 14 agosto, infatti, al posto del doppio episodio della serie spagnola con protagonista la perfida Genoveva andrà in onda un film e questa dovrebbe essere la programmazione di Rete 4 anche per le successive settimane di agosto.

Cancellate le puntate serali di Una Vita

Si conclude così l'appuntamento serale di Una Vita, che proseguirà la propria messa in onda in daytime ma, anche in questo caso, ci sono delle novità legate alla programmazione quotidiana su Canale 5.

Sabato 14 e domenica 15 agosto 2021, essendo due giornate festive, Mediaset attuerà un cambio palinsesto alla programmazione del daytime.

La soap Una Vita, infatti, in queste due giornate non verrà trasmessa, così da evitare che i telespettatori possano perdersi degli episodi clou in delle giornate di festa. In questo modo, quindi, non verranno "sprecati" episodi ricchi di colpi di scena, in vista del gran finale assoluto della soap.

Si avvicina il finale assoluto di Una Vita

In Spagna, infatti, Una Vita ha già chiuso i battenti da un po' di tempo: la soap è stata cancellata dal palinsesto dopo un calo di ascolti costante registrato nel corso degli anni. In Italia, però, la messa in onda è assicurata ancora per un'altra stagione televisiva.

Intanto le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che ci saranno die colpi di scena clamorosi e inaspettati.

Occhi puntati in primis sulla perfida Genoveva, la quale si ritroverà a fare i conti con la vendetta di sua figlia Gabriela, che tornerà ad Acacias con un piano a dir poco criminale. La ragazza fingerà di voler ricostruire il rapporto con sua mamma, ma in realtà vorrà soltanto mettere le mani sul suo patrimonio e diventarne così erede legittima.