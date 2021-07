I palinsesti Rai per l'autunno 2021 confermano che ci sarà il ritorno di diverse trasmissioni. In prima serata, ad esempio, tornerà il talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e giunto alla sua seconda edizione, che si presenterà al pubblico con delle novità in giuria. Cambiamenti in arrivo anche per Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti mentre la partenza di Ballando con le stelle 2021 slitterà al mese di ottobre.

The Voice Senior, Antonella Clerici apporta cambiamenti in giuria: anticipazioni palinsesti Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno, rivelano che Antonella Clerici sarà ancora la padrona di casa in prime time di The Voice Senior, il talent show dedicato alla terza età, che lo scorso anno ha registrato dei risultati d'ascolto molto appetibili (con una media che ha sfiorato la soglia del 20% di share).

Quest'anno, però, il programma di Antonella Clerici si presenterà al pubblico con delle novità importanti legate alla giuria.

In particolar modo, è stato svelato sulle pagine di TvBlog, che Albano e sua figlia Jasmine non faranno parte del cast di questa seconda edizione.

Al loro posto arriverà la "regina" dell'estate musicale italiana: trattasi di Orietta Berti, che sta scalando le classifiche di vendita con il brano "Mille", che canta con Fedez e Achille Lauro.

Malgioglio potrebbe approdare a Tale e Quale Show

Accanto a Orietta Berti saranno presenti Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e il rapper Clementino, già protagonisti della prima edizione, attualmente in onda in replica al sabato sera su Rai 1.

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda la giuria di Tale e Quale Show 2021, il varietà dedicato alle imitazioni vip, condotto da Carlo Conti.

Per la nuova edizione, il conduttore ha annunciato che non ci sarà Vincenzo Salemme in giuria e non ha escluso che al suo posto, possa arrivare davvero Cristiano Malgioglio, così come si vocifera da un po' di giorni.

In tale caso, dopo l'esperienza fortunata al Grande Fratello, sia come concorrente che come opinionista, Malgioglio tornerebbe in Rai, nello show di punta del venerdì sera.

Slitta la partenza di Ballando con le stelle 2021

Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Ballando con le Stelle.

Lo show di Milly Carlucci, però, non andrà in onda a partire dal mese di settembre (come è successo lo scorso anno). Il debutto di questa nuova edizione, infatti, slitta ufficialmente a sabato 16 ottobre, alle ore 20:45 circa su Rai 1.

Tra settembre e le prime settimane di ottobre, il sabato sera della rete ammiraglia Rai diretta da Stefano Coletta, sarà nelle mani di Alessandro Cattelan con lo show "Da Grande" e di Amadeus che condurrà due serate evento dall'Arena di Verona, dedicate alla musica degli anni '60, '70 e '80.