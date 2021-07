The Voice Senior torna con la sua seconda edizione a partire dal prossimo 19 novembre su Rai 1. Al timone del programma ritroveremo Antonella Clerici. Secondo un'indiscrezione Orietta Berti potrebbe far parte dei coach. La cantante emiliana dovrebbe quindi approdare sulla rete ammiraglia della Rai, prendendo il posto di Al Bano. il talent musicale dedicato agli artisti non più giovani si è rivelato essere la vera sorpresa della scorsa stagione televisiva, generando ottimi ascolti.

The Voice Senior 2: il possibile cast

Il cast di The Voice Senior 2 dovrebbe alla fine essere composto da Orietta Berti, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio.

Risulterebbero quindi fuori Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi. Orietta, vera novità (se confermata) di questa seconda edizione, sta vivendo una nuova giovinezza dopo la partecipazione all'ultimo festival di Sanremo con il brano "Quando ti sei innamorato" e il recente successo di "Mille" in collaborazione con Fedez e Achille Lauro. La canzone è stata utilizzata anche come musica di sottofondo del nuovo spot della Coca Cola. Non a caso la celebre bevanda analcolica è menzionata nel brano in questione. Orietta era stata contattata anche dallo studio di produzione di Tale e Quale Show per sostituire Vincenzo Salemme alla giuria del programma. L'attore napoletano è infatti al momento impegnato in un nuovo progetto cinematografico.

L'usignolo di Cavriago lo vedremo invece a The Voice Senior, mentre a Tale e Quale Show dovrebbe approdare Cristiano Malgioglio.

Orietta Berti: amata anche dai giovani

Una vera e propria rinascita professionale per Orietta Berti. Dopo il successo dei suoi ultimi brani, la cantante emiliana, moglie di Osvaldo Paterlini, sta avendo riscontri positivi non solo tra i suoi fan di vecchia data, ma anche tra i più giovani.

Uno svecchiamento che Orietta ha iniziato collaborando con artisti quali Fedez e Achille Lauro, ma in seguito alla vittoria dei Maneskin a Sanremo, la stessa Berti non ha nascosto il suo desiderio di collaborare in futuro con Damiano David e la sua band.

La carriera televisiva

Orietta Berti, già famosa come cantante, muove i primi passi in tv negli anni '90 grazie a Mara Venier, che la chiama come ospite nelle edizioni di Domenica In da lei condotte all'epoca.

In seguito è divenuta ospite fissa di Fabio Fazio. Negli ultimi anni ha partecipato al Tavolo di che tempo che fa. Una donna caratterizzata da un carattere genuino e simpatico, che nel corso degli anni ha saputo destreggiarsi tra il mondo della musica e della televisione.Orietta, forte della sua esperienza in vari format televisivi, si prepara ora ad affrontare la sfida di The Voice Senior, la cui seconda edizione dovrebbe essere composta da sei puntate.