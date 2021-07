Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli proseguono la loro relazione d'amore iniziata tra le mura del Grande Fratello Vip 5. L'italo-persiana ed il materano sono giunti al Festival del cinema per ragazzi e si sono raccontati a cuore aperto, parlando della loro storia d'amore e dei progetti futuri. I due ex gieffini rappresentano una delle coppie più amate sui social dove condividono con i follower vari momenti trascorsi insieme. Nel momento in cui è stato chiesto alla piacentina e al lucano se vogliono costruire una famiglia, Pretelli ha risposto a Leggo: "Io non vorrei bruciare le tappe".

Pretelli su Salemi: 'Lei è la donna della mia vita'

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno svelato dei dettagli riguardanti il loro futuro come coppia. Il giovane ha affermato: "Lei è la donna della mia vita e voglio godermela giorno per giorno". Il secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha aggiunto: "Ovviamente ci sono dei progetti, ma a lungo termine". Il discorso è stato proseguito da Giulia Salemi. L'italo-persiana ha dichiarato che se rivelano di avere dei progetti futuri si pensa immediatamente alle nozze, mentre se al contrario, affermano la volontà di aspettare, si ipotizza subito una possibile crisi fra i due. La piacentina ha sottolineato che, in realtà, lei e Pierpaolo Pretelli sono molto innamorati l'uno dell'altra e hanno intenzione di compiere un passo alla volta.

Giulia Salemi: 'Siamo una bella famiglia allargata'

In seguito alla partecipazione al Giffoni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono giunti a Maratea, città natale dell'ex velino di Striscia la Notizia. La coppia sta passando qualche giorno con la famiglia del ragazzo. In un video pubblicato come storie nell'account Instagram ufficiale dell'italo-persiana, l'influencer si trova con il padre del suo fidanzato, Bruno e con Ariadna Romero, ex compagna di Pretelli, nonché amica della stessa Giulia.

Le due donne baciano sulla guancia il signor Bruno e poi mandano un saluto al 30enne che stava cantando il suo singolo dal titolo L'estate più calda. In altre istantanee condivise con i numerosi follower è comparso anche Leonardo, il bambino nato dalla relazione tra l'ex modella e Pierpaolo Pretelli.

I rapporti in famiglia continuano gonfie vele e restano soltanto un ricordo molto lontano le iniziali tensioni che si erano create con i genitori del ragazzo.

Nell'intervista alla l'italo-persiana ha evidenziato: "Siamo una bella famiglia allargata", aggiungendo che con Ariadna Romero ha un rapporto molto bello e anche con il piccolo Leonardo. Giulia Salemi e Ariadna si conoscevano già prima che iniziasse la relazione con l'ex velino. La piacentina ha spiegato che sono gli adulti ad avere il compito di essere intelligenti per i bambini.