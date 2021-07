Grande attesa per la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, di cui il 27 luglio andrà in onda la sesta e ultima puntata su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno e che l'attenzione sarà incentrata in primis sulla coppia composta da Manuela e Stefano. Per i due innamorati, arriverà il momento della resa dei conti finale al falò conclusivo di questa esperienza, dopo che Manuela si è lasciata andare un po' troppo col single Luciano.

Manuela e Luciano sempre più vicini: anticipazioni Temptation Island ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima puntata di Temptation Island 2021 in programma martedì sera 27 luglio su Canale 5, rivelano che Manuela continuerà ad approfondire la sua conoscenza con il single Luciano, che l'ha messa fortemente in crisi dopo questa esperienza vissuta nel villaggio delle tentazioni.

I due, anche in questa sesta puntata finale del reality show Mediaset, arriveranno a sfiorare il bacio: in particolar modo sarà Luciano a prendere in mano le redini della situazione e a sbilanciarsi sempre più nei confronti della ragazza, la quale non si tirerà indietro.

Stefano furioso dopo le immagini di Manuela

Sempre dagli spoiler dell'ultima puntata di questa edizione di Temptation Island 2021 emerge che ci sarà un momento in cui Manuela e il tentatore Luciano si nasconderanno sotto una coperta. Cosa sarà successo tra di loro in quei momenti? Si saranno lasciati andare ad un bacio?

Sta di fatto che la reazione del fidanzato non sarà affatto delle migliori. Stefano andrà su tutte le furie nel momento in cui assisterà alle nuove immagini di Manuela in compagnia del tentatore, al punto da distruggere degli oggetti all'interno del pinnettu.

Le anticipazioni sulla puntata conclusiva di Temptation Island in programma il 27 luglio, rivelano che a questo punto della situazione si arriverà al fatidico momento del falò conclusivo.

Lo speciale un mese dopo nell'ultima puntata di Temptation Island 2021

I due accetteranno di uscire insieme dal villaggio oppure Manuela andrà via con il tentatore Luciano?

Lo scopriremo nel corso della puntata in onda su Canale 5 in prime time.

Ma, durante questo appuntamento finale con il programma Mediaset, ci sarà spazio anche per il fatidico speciale "un mese dopo", durante il quale Filippo Bisciglia incontrerà le coppie protagoniste di questa edizione e farà un bilancio con loro di quello che è successo a distanza di quattro settimane dal falò finale.

In questo modo, si scoprirà se le coppie hanno confermato oppure no, la scelta fatta nel momento del confronto.

E poi ancora gli spoiler di questa ultima puntata del reality show rivelano che si parlerà anche della sesta e ultima coppia di quest'anno, composta da Alessio e Natascia.

Alessio sempre più deluso dalla fidanzata Natascia

Il ragazzo all'ultimo falò è apparso sempre più deluso dagli atteggiamenti e dal comportamenti della sua fidanzata in compagnia del single tentatore Samuele.

Gesti, parole e attenzioni che lo hanno infastidito moltissimo e che gli hanno fatto crollare il muro di certezze messo in piedi nel corso degli anni.

Cosa accadrà a questo punto? Adesso che Alessio ha scoperto una veste del tutto "inedita" della sua fidanzata, accetterà di uscire dal villaggio con lei oppure preferirà tornare a casa da solo e ricominciare così da zero? Lo scopriremo nel corso dell'ultimo appuntamento con Temptation Island.