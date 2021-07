Un grande dolore per tutti i numerosi fan della prof Budino, i quali speravano di continuare a vedere le sue indagini e le sue avventure a lungo, così come accade con altre fiction di successo in onda sulle reti Rai (come nel caso di Don Matteo, giunta alla sua tredicesima stagione).

Provaci ancora prof 8 è una delle fiction maggiormente richieste dal pubblico di Rai 1. A distanza di anni dalla messa in onda dell'ultima puntata della serie campione di ascolti con Veronica Pivetti, Paolo Conticini ed Enzo De Caro, sono ancora tantissimi gli spettatori-fan che sperano di vedere l'ottava stagione. Una speranza che, ad oggi, continua ad avere anche l'attore Paolo Conticini come ha svelato in una recente intervista, ammettendo che il suo sogno è quello di tornare a vestire i panni di Gaetano Berardi .

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".