Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si parlerà molto di Roberto e Filippo, ma le trame non gireranno unicamente attorno alla vicenda dell'amnesia di quest'ultimo. Ferri dovrà fare i conti con lo stato d'animo turbato di suo figlio e con la probabile partenza di Marina, ma sarà ignaro del fatto che un suo nemico è pronto a tornare per avere la sua vendetta. Nel frattempo, in un'altra storyline, qualcuno subirà una brutale aggressione, ma tale evento sarà davvero scollegato dalle vicende di Roberto e suo figlio?

Upas, trame 26-30 luglio: Ferri e Filippo vivono momenti drammatici

Filippo (Michelangelo Tommaso) cercherà di trovare un po' di equilibrio e, nel farlo, potrà contare sul valido sostegno di suo padre. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro), per quanto addolorata, dovrà accettare la scelta di suo marito e pensare a badare alla piccola Irene (Greta Putaturo).

Non se la passerà bene nemmeno Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), l'uomo infatti farà di tutto per aiutare Filippo, ma non potrà più fare affidamento sull'aiuto di Marina (Nina Soldano) ormai decisa a ripartire per Londra.

Le anticipazioni inoltre svelano che Ferri e Filippo vivranno momenti molto drammatici, in cui lo scorrere del tempo giocherà un fattore determinante.

Difficile capire cosa possa significare ma in ogni caso, in questa settimana, accadranno altri due eventi molto importanti.

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Pietro è tornato

Nelle prossime puntate di Upas è previsto il rientro di Pietro (Simon Grechi). L'uomo, in fuga dalle forze dell'ordine, verrà mostrato allo sbando totale.

Costretto a vivere alla giornata, l'imprenditore verrà anche malmenato da due balordi, ma in seguito accadrà qualcosa che cambierà la sua prospettiva di vita. Purtroppo gli spoiler non svelano cosa accadrà di preciso, ma sottolineano che ci sarà un evento che risveglierà in Abbate la sua sete di vendetta. Ma come agirà l'uomo e con chi se la prenderà stavolta per punire Roberto?

Un posto al sole, puntate dal 26 al 30 luglio: Guido viene aggredito

Guido (Germano Bellavia) sarà vittima di un'aggressione da cui però, fortunatamente, uscirà indenne. Il vigile verrà soccorso da Raffaele (Patrizio Rispo) e Franco (Peppe Zarbo) ma, solo in quel momento, si renderà conto di non avere più con sé la sua pistola d'ordinanza, evidentemente vero obiettivo dell'assalitore. Su tale aggressione non vengono forniti molti dettagli ma, in una prima foto promozionale posta a fine articolo, si può notare un misterioso uomo barbuto alle spalle di Del Bue. La qualità non è tale da poter dire con certezza chi possa essere quella persona, ma la sensazione è che potrebbe trattarsi di qualcuno già noto agli spettatori.

Se così fosse tale vicenda unirebbe, in un unico grande quadro, delle vicende apparentemente scollegate tra loro.