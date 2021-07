Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap americana Beautiful che viene trasmessa tutti i giorni intorno alle 13:40. Dagli spoiler delle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a domenica 25 luglio si apprende che Sally colpirà Flo alla testa, continuando a portare avanti il suo folle piano di sedurre Wyatt per concepire un figlio con lui.

Fulton sarà poi salvata, e Spectra dovrà assumersi le sue responsabilità. Inoltre Bill investirà con la sua macchina Steffy e la ragazza finirà in coma, salvo poi risvegliarsi.

Katie non vuole perdonare Bill

Nelle puntate di Beautiful che saranno in onda dal 19 al 25 luglio, Katie non se la sentirà di perdonare Brooke e il marito Bill. La sua delusione è ancora molto forte e rifiuterà qualsiasi chiarimento con loro. Donna proverà a farle cambiare idea, ma la sorella sarà irremovibile. Intanto Sally si troverà in un punto del non ritorno, poiché dopo la dottoressa Escobar, anche Flo verrà a conoscenza del suo segreto.

Liam si recherà da Steffy per trascorrere del tempo insieme alla bambina e, in questa circostanza, si sfogherà anche sulla sua vita matrimoniale.

Nel frattempo Bill implorerà Katie di dare un'altra chance al loro amore, ma la donna sarà perplessa e avrà molte remore nel credere alle parole del marito.

Sally vuole sedurre Wyatt ed avere un figlio con lui

Sally colpirà Flo alla testa facendole perdere i sensi. Spectra sarà disposta anche a sacrificare la vita di Fulton pur di tornare insieme a Wyatt e portare a compimento il suo piano. Intanto la dottoressa Escobar proverà a far riflettere Sally in merito alle sue azioni, e le consiglierà di autodenunciarsi alla polizia, ma lei non avrà alcuna intenzione di fermarsi.

Flo recupererà conoscenza e proprio in quel momento Spectra le dirà che, mentre lei è sua prigioniera, cercherà di sedurre Wyatt per avere un figlio da lui. In questo modo il loro legame sarà eterno.

Bill invece non saprà più cosa fare per tornare con Katie, mentre Steffy uscirà in moto e avrà un grave incidente stradale in seguito al quale perderà i sensi.

Flo lotterà strenuamente contro Sally per liberarsi, e durante lo scontro Spectra andrà a sbattere con la testa.

Ridge si scaglia contro Bill

Le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 luglio evidenziano che l'incidente di Steffy è stato provocato da uno scontro con la macchina di Bill: la ragazza verrà trasportata d'urgenza in ospedale e cadrà in coma. Sally si recherà da Wyatt, ma nel frattempo Flo riuscirà a mandare un messaggio al ragazzo, il quale lo leggerà e chiederà immediatamente spiegazioni su dove si trovi Flo.

Fulton verrà salvata e racconterà tutto a Wyatt, il quale resterà scioccato nell'apprendere le menzogne che gli sono state raccontate. Durante il confronto tra Sally e Spencer, la prima gli rivelerà come l'inganno sia iniziato dopo la prima visita dal dottore.

Penny e Spectra chiederanno perdono ma, all'improvviso, Spectra sverrà.

Bill sarà in preda ai sensi di colpa per quanto accaduto a Steffy. Quando Ridge verrà a sapere che è stato Spencer ad investire la figlia, si infurierà.

Steffy, alla presenza di Ridge, si sveglierà dal coma e si renderà subito conto della gravità delle ferite riportate.