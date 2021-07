Senza filtri e con il cuore in mano, Maria De Filippi si è raccontata al settimanale Oggi parlando di come è cambiata la sua vita dopo la pandemia e dando alcune succulente anticipazioni su uno dei suoi programmi di punta, Uomini e donne. La regina di Canale 5 ha fatto sapere che quest'anno ci saranno grandi cambiamenti al dating show: niente più condizionamenti nella ricerca dei nuovi tronisti. Non ci saranno più ragazzi sul trono che vanno alla ricerca della popolarità e sono più interessati ai like sui social piuttosto che alla ricerca del vero amore.

Maria vuole la vita vera nei suoi programmi.

La nuova direzione di Uomini e Donne

''Cerco un tronista che fa l'elettricista sui tetti'', ha detto senza mezzi termini Mari De Filippi durante la sua intervista. La conduttrice, che ha svelato di comportarsi in tv esattamente come si comporta nella sua vita privata, ha aggiunto di voler dare una nuova direzione al dating show che, a distanza di anni dal suo debutto, continua a mantenere alto l'interesse dei telespettatori. I cliché dei social non verranno più presi in considerazione da De Filippi che ha preso una decisione molto importante: i tronisti saranno ragazzi e ragazze che non hanno troppi grilli per la testa.

D'altra parte, lei stessa ha sempre dato poca importanza alla superficialità rispetto ai contenuti.

Maria ha ammesso che, se la gente si interessasse più a come si veste o si trucca, per lei significherebbe una cosa sola, cioè che i suoi show sarebbero privi di contenuti validi. E, invece, le sue trasmissioni da sempre hanno un unico scopo: portare sullo schermo emozioni vere. Basti pensare a C'è Posta per te dove si toccano temi a volte anche dolorosi.

Il people show, che dovrebbe prendere il via a gennaio, a breve inizierà le registrazioni e già si preannunciano succulenti ospitate.

Ritrovato entusiasmo per la regina di Canale 5

Per Maria la pandemia ha avuto un ruolo molto importante. Dopo il primo momento di sconforto, De Filippi ha ritrovato l'entusiasmo di fare e di dedicarsi alle cose veramente importanti senza star dietro le inezie.

Ed effettivamente questo entusiasmo è stato ben evidente in tutti i programmi che hanno visto Maria alla conduzione. La ventesima edizione di Amici è stata una delle più fortunate di sempre in fatto di gradimento e di ascolti.

Infine, la conduttrice ha dedicato un pensiero al figlio Gabriele. Maria ha confessato che il giovane ha subito una grossa batosta in amore, chiudendo una relazione subito dopo il periodo di convivenza forzata dovuto alla quarantena. De Filippi, però, ha concluso affermando che il figlio ha dimostrato grande maturità: nonostante tutto è rimasto a vivere da solo, riprendendosi piano piano dal brutto periodo.