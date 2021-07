Continua a collezionare un record dietro l'altro: Sangiovanni è il cantante rivelazione di Amici 20 e, a giudicare dai primi risultati ottenuti, si sentirà a lungo parlare del diciottenne vicentino che all'interno della scuola più famosa d'Italia non ha trovato solo il successo ma anche l'amore con la ballerina Giulia Stabile. Dopo essersi distinto per essere l'artista italiano più seguito su YouTube e aver conquistato il disco d'oro per la sua Malibù in Svizzera, è notizia recente che l'ep Sangiovanni si è posizionato al primo posto tra i dischi più venduti del primo semestre dell'anno.

Di certo, "Sangio" conquista tutti con la sua arte, tuttavia anche il suo modo di vedere la vita desta interesse tra i fan, i quali hanno scoperto nuovi aspetti della personalità del loro beniamino durante l'intervista rilasciata a Sofia Viscardi.

L'intervista del cantante a Sofia Viscardi

Il cantante dei record acquista sempre più consensi: Sangiovanni con la sua musica non vuole solo far divertire il suo pubblico ma lanciare un messaggio profondo. Sarà per questo che l'intervista rilasciata a Sofia Viscardi, una delle youtuber più amata dai giovani, ha destato molto interesse. "Mi sento di essere più maturo dell'età che ho" ha confessato il cantante su Profilo di Venti, aggiungendo di essere cresciuto con due fratelli molto più grandi di lui di cui viveva le esperienze, sebbene lui fosse anagraficamente più piccolo.

La sua adolescenza, passata in un piccolo paesino in provincia di Vicenza, non è stata semplice. Già in interviste precedenti, Sangiovanni aveva ammesso di aver sofferto di ansia e paranoia poiché si sentiva inadatto quando andava a scuola e si confrontava con i suoi compagni. Grazie alla musica, però, adesso Sangio ritiene di aver trovato il suo posto nel mondo.

Sangio: 'I miei principi sono sempre gli stessi'

Chiaramente dopo Amici molte cose sono cambiate per il cantante, ma a suo dire si tratta solo di cose superficiali. ''I principi sono sempre gli stessi. Di quello che ho attorno è cambiato tutto", ha aggiunto.

Infine, durante l'intervista, Sofia ha voluto chiedere all'artista cosa nella vita gli fa davvero paura.

La paura più grande di Sangio è legata alla falsità: il cantante teme di non riuscire a trovare la verità nei rapporti, anche se i suoi fan con lui sono molto "veri".

In ogni caso, Sangiovanni può sempre contare sull'appoggio della fidanzata Giulia, che da sempre lo sostiene e lo supporto in tutti i suoi progetti. Per il diciottenne è solo l'inizio ma di sicuro si è trattato di un esordio più che positivo: la carriera di Sangio è tutta in ascesa.