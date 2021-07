Si parte con la formazione della nuova classe durante l'appuntamento pomeridiano del sabato e le relative esibizioni di cantanti e ballerini per poi proseguire con il day-time, quest'anno suddiviso tra una striscia su Canale 5 e una su Italia1, per poi concludersi con il serale in primavera. L'edizione 21 potrebbe riservare grosse sorprese.

Sarà per la presenza di grandi talenti, basti nominare Sangiovanni il cui album è il più venduto del primo semestre 2021 e la fidanzata Giulia Stabile, che ha vinto il programma e che ha in cantiere numerosi progetti, sarà per la conduzione sempre magistrale di Maria De Filippi, il talent dopo 20 anni non conosce battute d'arresto. E probabilmente sulla scia di questa edizione che ha raggiunto elevatissimi livelli di share che Mediaset potrebbe aver deciso di anticipare la messa in onda del programma.

