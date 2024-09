Attimi di panico per Nihan e Kemal nelle prossime puntate di Endless love. I due troveranno Asu esanime: la ragazza ha provato a uccidersi. Ci sarà la corsa in ospedale, ma durante il tragitto Nihan avrà modo di leggere una lettera trovata a casa di Asu, quella che la ragazza ha scritto per dire addio a Kemal. Capirà che la giovane si è tolta la vita per ciò che Kemal prova nei suoi confronti, per questo si sentirà in colpa.

Asu prova a togliersi la vita

Per Asu la corsa in ospedale sarà disperata. La ragazza ha provato a togliersi la vita ingerendo un mix di alcol e farmaci.

Sono stati Kemal e Nihan a trovarla, perché la giovane, prima di provare a uccidersi, ha provato a telefonare a entrambi. Per quanto riguarda Kemal, voleva sentire la sua voce prima di morire e dirgli per un'ultima volta addio, mentre a Nihan voleva solo ribadirle tutto il suo rancore e dirle che non riuscirà mai ad amare Kemal come lo ama lei.

A ogni modo, non ha trovato nessuno dei due e ha lasciato a entrambi un messaggio in segretaria. Quando lo ascolteranno, i due correranno a casa della ragazza. Grazie al portiere del palazzo riusciranno a entrare: troveranno Asu esanime sul divano, e sul tavolo ci sarà una bottiglia d'alcol, delle pillole e una lettera.

Nihan non si dà pace: Asu è in quello stato per colpa sua

Nihan prenderà la lettera e la metterà in tasca, Kemal prenderà in braccio Asu e deciderà di portarla lui stesso in ospedale, visto il ritardo dell'ambulanza. Anche Nihan vorrà accompagnarla, anche perché si sentirà in colpa. "Asu ti prego non morire", dirà Nihan mentre accarezzerà il viso della giovane, aggiungendo: "Hai visto il destino Kemal, oggi sia io che Asu abbiamo rischiato di morire, ma tu sei venuto da me".

La ragazza farà riferimento alla vicenda che l'ha vista rinchiusa in una cella frigorifera.

"Quanto vorrei che fossi andato a casa sua Kemal, ho rubato la vita ad Asu", dirà Nihan senza darsi un attimo di pace. Kemal proverà a darle un po' di conforto, ma tutto crollerà quando Nihan leggerà a Kemal la lettera che gli ha scritto Asu, quella in cui gli diceva che era disposta a rinunciare alla sua vita, visto che lui non voleva stare con lei.

Emir scopre che la sorella è in fin di vita

Kemal inizierà a sentirsi profondamente in colpa. Continuerà a ripetere che le ha fatto del male e Nihan sarà dello stesso avviso. Arriveranno in ospedale e Asu verrà prontamente soccorsa dai medici. La notizia del tentativo di suicidio di Asu inizierà a circolare, anche Emir ne verrà a conoscenza.

Contatterà la moglie, che gli racconterà che Asu si trova in ospedale per aver provato a togliersi la vita. Emir si accerterà sul fatto che sia viva, ma Nihan sarà chiara: "Al momento lo è, ma non si sa che cosa potrebbe succedere".