Nella puntata 47 della seconda stagione della serie Sen Çal Kapımı, Serkan, molto probabilmente, chiederà a Eda di diventerà sua moglie. La loro relazione, però, a che punto si trova attualmente? Nella puntata 46, andata in onda mercoledì 28 luglio, i due si sono avvicinati ancora di più, facendo emergere i propri segreti ma anche le loro paure.

Le gelosie di Eda e Serkan

Serkan sta proseguendo il "soggiorno" a casa di Eda. Per via della scommessa persa (lui ha scoperto una bugia di lei, ndr) l'architetto rimarrà a casa con la ragazza e Kiraz per due settimane.

Vista l'attrazione che c'è tra loro, però, nascono ovviamente delle gelosie.

In particolare Serkan è geloso di Burak, mentre Eda non sopporta Deniz (interpretata da Ayse Akin, ovvero colei che in DayDreamer prestava il volto alla modella Arzu Taş).

Eda, infatti, è convinta che Serkan sia uscito da solo con Deniz, ma si sbaglia di grosso: il loro incontro è stato puramente professionale e non erano nemmeno da soli, infatti all'incontro era presente un altro uomo. La discussione avviene per strada e proprio in quel istante un'auto rischia d'investire Eda. A salvarla ci pensa Serkan, prendendola in braccio e la ragazza gli sarà grata per averle salvato la vita.

Kiraz mette 'lo zampino' tra mamma e papà

Arriva la sera e con la scusa che gli fa male un braccio, dopo averle salvato la vita, Serkan chiede a Eda se possono dormire insieme nello stesso letto, in quanto non se la sente di dormire sul pavimento. All'inizio la ragazza tentenna, ma alla fine accetta.

Lui ovviamente la stuzzica, si avvicina a lei e le dice: "Mi mancava davvero il tuo profumo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un mossa che fa crollare le sicurezze di Eda, infatti la ragazza si rende conto che non può stare nello stesso letto con Serkan, così decide di dormire lei sul pavimento.

Le cose però, a quanto pare, andranno diversamente ed Eda, Serkan e Kiraz si risvegliano tutti insieme abbracciati sullo stesso letto. Ma cosa è successo?

Serkan ed Eda si sono addormentati sul letto separati da un cuscino, che poi è stato rimosso da Kiraz.

Eda e Serkan hanno rimosso il loro tatuaggio

I due sono sempre più vicini, ma Eda ammette a Serkan di avere paura di poter nuovamente soffrire a causa sua. Lui prova a tranquillizzarla, dicendole che può definirlo come vuole, ex o anche "il padre di Kiraz", l'importante è che abbiano l'opportunità di stare insieme.

Serkan ha anche l'occasione di chiedere a Eda quando ha cancellato dall'anulare il tatuaggio che simboleggiava il loro amore. Lei gli dice di averlo rimosso da pochi mesi, mentre Serkan ammette di averlo cancellato cinque anni prima, quando Eda aveva deciso di andarsene.

La ragazza, però, confessa di non averlo rimosso completamente, ma di averlo spostato in un posto meno appariscente e di voler mantenere questa cosa per sé.

Serkan può accettare di non sapere il luogo del tatuaggio? Assolutamente no, quindi pregherà la ragazza di farglielo vedere. Eda accetterà la proposta? La risposta arriverà nella puntata 47 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 4 agosto su Fox Turkiye.