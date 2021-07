Stefano De Martino continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. L'ex marito di Belen Rodriguez è costantemente al centro del Gossip in questa calda estate 2021 e recentemente è stato paparazzato al mare, in compagnia di Paola Di Benedetto, che si ipotizza possa essere la sua nuova fiamma. Tuttavia, a destare attenzione non sono solo i nuovi flirt estivi di De Martino, ma anche la sua forma fisica: dopo una recente paparazzata, Stefano è apparso "fuori forma" e decisamente più appesantito rispetto allo scorso anno.

Le foto di Stefano De Martino con qualche chilo in più al mare

Nel dettaglio, i paparazzi di Nuovo Tv, hanno beccato Stefano De Martino al mare, in assoluto relax e in una forma fisica diversa rispetto a quella degli anni passati.

"Si vede il peso del lockdown. La tartaruga è in letargo", titola la rivista diretta da Signoretti, sottolineando il fatto che l'addominale scolpito sfoggiato lo scorso anno da Stefano De Martino, lascia spazio alla morbidezza.

In vacanza in barca, a Capri, il conduttore televisivo si è lasciato immortalare con un asciugamano attorno alla vita, mostrandosi meno "tirato" rispetto al solito e alle foto delle passate estati, quando De Martino metteva in mostra su Instagram la sua tartaruga.

Tuttavia, malgrado qualche chilo in più, l'ex marito di Belen Rodriguez non ha perso il suo fascino e ad oggi continua ad essere costantemente al centro del gossip, per i suoi chiacchieratissimi flirt.

Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto

L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che lo vedrebbe coinvolto con la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme in barca in compagnia anche di altri amici.

Immediato il gossip sulla coppia, al punto che qualcuno è arrivato a pensare che ci sia davvero del tenero e che Stefano e Paola si starebbero conoscendo meglio, dato che in questo periodo entrambi sono felicemente single.

I due, però, fino a questo momento non hanno mai risposto a queste indiscrezioni e sui loro profili social non hanno mai confermato, ma neppure smentito queste voci legate al loro flirt.

Gli impegni tv di Stefano De Martino nella stagione tv 2021-2022

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, De Martino si prepara a tornare sul piccolo schermo da protagonista.

In questi giorni sono stati presentati i palinsesti per la stagione tv 2021-2022 e Stefano sarà ancora una volta il mattatore di Rai 2.

A novembre, infatti, condurrà una serata evento speciale dedicata ai 60 anni della seconda rete Rai e poi, a seguire, tornerà al timone di Stasera tutto è possibile.