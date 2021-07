Cambia la giuria di The Voice Senior 2021, il talent show dedicato al mondo della terza età, condotto da Antonella Clerici. Il programma, dopo il buon successo di ascolti della prima edizione, tornerà in onda da novembre in poi in prime time su Rai 1. Tuttavia, nella giuria dello show di Antonella Clerici, non comparirà più Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso di non conoscere i motivi che hanno spinto la produzione del talent show di Rai 1 ad attuare questo cambiamento e di conseguenza a farlo fuori dal cast del programma.

Nel dettaglio, nei giorni scorsi è stato annunciato che The Voice Senior tornerà in onda in autunno con la sua seconda attesissima edizione.

La giuria, però, non sarà uguale a quella della prima edizione: al posto di Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine arriverà una new entry. Trattasi di Orietta Berti, che sta vivendo una vera e propria "seconda giovinezza" dal punto di vista artistico, dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus e il duetto estivo con Fedez e Achille Lauro.

Così, dal prossimo novembre sarà Orietta Berti a prendere il posto del collega Al Bano, al fianco di Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino che sono stati tutti e tre riconfermati dopo il successo dello scorso anno.

Al Bano fatto fuori dal cast

Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dalla rivista Nuovo Tv, non ha nascosto la sua amarezza e il dispiacere perché non farà più parte della giuria del talent show di Antonella Clerici.

"Non so la ragione. Avrei voluto ripetere l'esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giudici perché è stata molto interessante e divertente", ha ammesso Al Bano confermando di fatto che non farà parte della seconda edizione di The Voice Senior.

"Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla. È giusto che scelgano i personaggi che ritengono più giusti per la loro trasmissione televisiva", ha proseguito ancora Al Bano.

'Ho tanti altri progetti' ammette Al Bano dopo l'esclusione da The Voice Senior 2021

Il cantante ha ammesso di aver ricevuto una telefonata lo scorso venerdì, quando gli hanno comunicato che non avrebbe fatto più parte della giuria del talent show di Antonella Clerici.

"Grazie a Dio ho tanti altri progetti musicali da portare avanti", ha proseguito Al Bano che non si è lasciato scoraggiare da questa esclusione nel programma serale di Rai 1.

L'ex marito di Romina Power, non ha nascosto neppure l'amarezza di sua figlia Jasmine Carrisi, ammettendo che le sarebbe piaciuto poter tornare in questo programma che per lei è stato una sorta di debutto televisivo.