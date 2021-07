Angela Melillo è stata una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi 2021. A qualche mese di distanza dell'esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi, la showgirl romana è ritornata a raccontarsi e ad esprimere i suoi pensieri sulla sua avventura in Honduras e sui rapporti con gli naufraghi, rilasciando un'intervista a Trend & Celebrities, rubrica radiofonica condotta da Francesco Fredella, di RTL 102.5 News. "Sono rimasta delusa da alcune persone, come per esempio Awed", ha affermato la ballerina riferendosi al vincitore del gioco.

Melillo: 'Oggi non rinuncio più alla cioccolata'

Angela Melillo è stata una concorrente dell'Isola dei Famosi 15, condotta da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi con il ruolo di opinionisti. L'ormai ex naufraga ha rilasciato un'intervista a RTL 102.5. Melillo si è definita come una persona educata che prova sempre ad avere un dialogo con gli altri. Qualità che appartengono alla showgirl sono la pazienza e la tolleranza.

Ai microfoni di Francesco Fredella, la donna romana ha ammesso, sorridendo, che durante la sua esperienza in Honduras le è mancato il cibo affermando: "Oggi non rinuncio più alla cioccolata". Con tono serio, invece, la ballerina ha rivelato di essere divenuta più trasparente con chi ha di fronte tentando di comprendere meglio le persone.

Melillo: 'Con alcune persone dell'Isola mi sono data a 360°'

Angela Melillo, nel corso dell'intervista rilasciata a Rtl 102.5 News, ha espresso la propria delusione nei confronti di alcuni concorrenti con i quali ha vissuto l'esperienza in Honduras: "Con alcune persone dell'Isola mi sono data a 360°". Proprio per questo motivo, la showgirl romana si sarebbe aspettata qualche telefonata in più, una volta terminata l'esperienza nel reality show condotto dalla moglie di Francesco Totti.

Elisa Isoardi, insieme ad altri ex naufraghi quali, Francesca Lodo, Lanzo o Valentina Persia, sono, ad esempio, concorrenti con i quali, invece, la 54enne è ancora in rapporti dopo l'avventura nel gioco.

Melillo ha espresso il proprio pensiero anche sul vincitore del reality show, Awed, senza nascondere la propria delusione.

Lo youtuber è stata una persona con cui la ballerina ha condiviso tante emozioni, sorrisi e lacrime, nel corso della permanenza in Honduras aggiungendo che non vi è una rottura tra di loro ma è uno degli ex naufraghi con i quali non si sente. La showgirl ha fatto anche il nome di Andrea Cerioli, altro ex concorrente, affermando che avrebbe piacere a sentirlo. Melillo ha dichiarato di comprendere che tutti sono presi dalle proprie routine quotidiane ma si è definita dispiaciuta di non avere rapporti con queste persone.

Angela: 'La danza mi ha dato questa disciplina'

Angela Melillo è stata una nota ballerina anche del Bagaglino e ha dichiarato: 'La danza mi ha dato questa disciplina". La showgirl romana ha proseguito affermando che la disciplina rappresenta una di quelle qualità che porta con sé in qualsiasi cosa fa, assieme alla costanza e alla serietà di portare a compimento gli impegni assunti.

Queste caratteristiche non sono mancate nemmeno durante l'esperienza nel reality show dell'Isola dei Famosi 15.