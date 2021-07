Nell'ultima puntata della nona edizione di Temptation Island il pubblico ha assistito a diversi colpi di scena e a decisioni inaspettate. Dopo che nella precedente puntata Jessica e Alessandro hanno deciso di lasciarsi e di tornare a casa separati, durante il falò di confronto anticipato, le uniche due coppie rimaste nel reality erano quelle formate da Alessio e Natasha e da Manuela e Stefano. Durante la sesta puntata le vicende di entrambe le coppie si sono fatte ancora più intriganti. Un mese dopo Manuela e Stefano si sono lasciati.

Temptation Island, riassunto puntata finale: Manuela e Stefano decidono di lasciarsi

Il rapporto che si è instaurato tra Manuela e il tentatore Luciano si è intensificato verso la fine del percorso su Temptation. Manuela, nell'ultima puntata, ha preparato per lui una sorpresa molto interessante sulla spiaggia: dopo una romantica passeggiata a cavallo al tramonto, i due hanno passato la serata sotto un gazebo di fronte al mare. Il clima tra i due si è fatto sempre più bollente: oltre alle carezze e agli abbracci, Luciano ha cercato in tutti i modi di convincere Manuela a lasciarsi andare e a fidarsi di lui. Inizialmente Manuela ha mostrato una certa insicurezza fino a quando Luciano non è riuscito a convincerla: tra i due è scattato un lungo bacio passionale.

Stefano, alla vista di quel bacio, è andato su tutte le furie ma, d'altro canto, anche Manuela non ha apprezzato molto l'atteggiamento del fidanzato nei confronti della tentatrice Federica.

Dopo che tra Manuela e Luciano è scattato il bacio, la ragazza ha preso una decisione: ha chiesto un falò di confronto immediato con Stefano.

Dopo una lunga discussione, i due hanno capito che la loro relazione non può più continuare, pertanto hanno deciso di lasciarsi e di tornare a casa separati.

Riassunto puntata finale Temptation Island: Alessio e Natasha tornano a casa insieme

Per quanto riguarda Alessio e Natasha, invece, entrambi sono stati messi a dura prova durante il percorso su Temptation.

Nell'ultima puntata Alessio, dopo aver visto i comportamenti ed ascoltato le parole dalla fidanzata, ha iniziato ad avere dei dubbi sul futuro della loro relazione e così ha deciso di chiedere il falò di confronto. Per Alessio è stato difficile accettare una 'versione diversa' della sua fidanzata, mentre Natasha temeva di ritornare al punto di partenza e di non poter essere del tutto se stessa con Alessio. Dopo un lungo discorso di perplessità, dubbi e incertezze, Alessio si è reso conto di non poter stare senza Natasha, così alla fine entrambi hanno deciso di tornare a casa insieme.

Temptation Island, ultima puntata: lo speciale dopo 30 giorni

Molti fan di Temptation Island si sono chiesti come sia andata a finire ai protagonisti di questa edizione, dopo la fine delle riprese del reality.

Partiamo innanzitutto da Tommaso e Valentina. La 39enne ha deciso di lasciare Tommaso nell'ultimo falò di confronto per via del tradimento di lui con una delle tentatrici. Nell'incontro con Filippo Bisciglia, dopo 30 giorni dalla fine del reality, i due non sono tornati più insieme: Valentina si sente ancora ferita dal comportamento del suo ex fidanzato; tuttavia Tommaso ammette di voler tornare insieme a Valentina, più che convinto di riuscire nel suo intento. Claudia e Ste, invece, dopo l'esperienza avuta su Temptation, sono riusciti a togliere tutti i loro dubbi e proseguono più uniti che mai, con i preparativi per il loro matrimonio.

Alessandro e Jessica, invece, hanno concluso definitivamente la loro relazione dopo Temptation.

Entrambi hanno avuto modo di capire di non essere fatti l'uno per l'altro. Alessandro continua a sentirsi con la single Carlotta, ma anche Jessica si tiene ancora in contatto con Davide; tuttavia, la donna ha anche ammesso di provare ancora molta nostalgia per Alessandro.

La coppia formata da Federico e Floriana, invece, dopo aver provato il loro viaggio su Temptation sono riusciti a comprendere molte cose sulla loro relazione. Lui è decisamente migliorato dopo questa esperienza ma anche Floriana ammette di ricevere quelle attenzioni che prima le mancavano.

Per Manuela e Stefano, invece, la loro storia si è chiusa in modo definitivo dopo l'esperienza su Temptation. Le loro strade si sono separate e da quel momento non si sono più riunite.

Entrambi hanno capito di essere molto diversi e di non poter più continuare a stare insieme. D'altro canto, anche dopo quattro settimane dalla fine del reality, Manuela e Luciano continuano a frequentarsi: i due sembrano decisamente molto innamorati e affiatati. Anche Stefano ha ammesso di sentirsi ancora con Federica. Alessio e Natasha, trascorso un mese dalla fine del reality, proseguono bene la loro storia d'amore. La loro esperienza su Temptation li ha decisamente segnati, tuttavia ha anche permesso loro di acquisire molta consapevolezza l'uno dell'altro.