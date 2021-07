Nelle ultime puntate di Un posto al sole, in onda prima della pausa estiva , verranno approfondite le storyline più drammatiche, ma ci sarà anche spazio per trame decisamente più leggere. Le anticipazioni , degli episodi in onda dal 2 al 6 agosto , rivelano infatti che i bambini torneranno al centro della narrazione, con una interamente dedicata a loro. Tutto avrà inizio quando, a Palazzo Palladini , farà la sua comparsa la piccola Cristina. L'arrivo della giovanissima erede Ferri genererà reazioni diverse negli altri piccoli residenti, tra chi mal digerirà la presenza della ragazzina e chi ne rimarrà invece incantato.

Nel frattempo, Roberto avrà tanto a cui pensare a causa della mole di lavoro che si ritroverà a dover gestire, mentre Filippo farà un incontro che potrebbe risvegliare in lui alcuni ricordi ormai sopiti.

Un Posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 agosto: arriva Cristina Ferri

Giunta in visita al suo papà, la piccola Cristina Ferri (Camilla Cossu) si scontrerà subito con la piccola leader di Palazzo Palladini, Bianca Boschi (Sofia Piccirillo). Gli spoiler rivelano infatti che le due bambine instaureranno, sin da subito, un rapporto conflittuale, mentre con Jimmy (Gennaro De Simone) le cose sembreranno andare in modo nettamente diverso. Il piccolo Poggi rimarrà infatti fortemente affascinato dalla grazia della figlia di Roberto.

Upas, trame 2-6 agosto: Jimmy si invaghisce di Cristina

Nelle puntate di Un posto al sole, Jimmy si prenderà la sua prima cotta della vita per la piccola Cristina. Nel frattempo gli adulti osserveranno, con preoccupazione, la rivalità che si instaurerà tra Bianca e la piccola Ferri e interverranno per porre fine alla lite. In seguito, Bianca accetterà il consiglio dei più grandi e chiederà scusa alla bambina, ma per quanto durerà questa tregua?

Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), si troverà a dover gestire una grande mole di lavoro, ricaduta sulle sue spalle, ma potrà contare sul supporto morale di Marina (Nina Soldano).

Un Posto al sole, puntate dal 2 al 6 agosto: Filippo incrocerà una vecchia conoscenza

La piccola Irene (Greta Putaturo) si godrà una giornata di mare assieme alla mamma (Miriam Candurro), mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) si impegnerà per riappropriarsi dei suoi ricordi.

L'uomo si impegnerà, a fondo, con il suo terapeuta, per recuperare la memoria, ma tale percorso risulterà molto complesso e doloroso. Attenzione perché nella puntata, che andrà in onda venerdì 6 agosto, l'uomo incrocerà, nel suo percorso dei ricordi, una vecchia conoscenza. Ma di chi potrebbe mai trattarsi?