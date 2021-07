Le anticipazioni italiane di Tempesta d’amore annunciano grandi colpi di scena e nuove preoccupazioni. Nelle puntate in onda da sabato 10 a venerdì 16 luglio André Konopka deciderà di cedere le sue azioni della Caffetteria a Rosalie e di tornarsene in Olanda. Michael farà di tutto per salvare le azioni del fratello minore di Werner, mentre Robert farà un’importante rivelazione a Vanessa. I due si baceranno proprio davanti a Cornelia, la quale crederà che loro due stiano ancora insieme. Ma sarà davvero così? Infine, la strana assenza di Selina farà preoccupare i suoi cari.

Anticipazioni italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore: l’ammissione di Rosalie

André tornerà al Furstenhof con una brutta novità: ha perso la memoria. Werner e Robert faranno di tutto per aiutarlo a recuperare i ricordi perduti, ma il cuoco non ne vorrà sapere, soprattutto per quello che ha fatto in passato. Maja, nel frattempo, sarà impegnata ad allestire una baita affinché Selina e Christoph possano trascorrere una serata romantica e indimenticabile. La ragazza sarà convinta che il loro amore durerà poco, ma farà un lavoro impeccabile per la nuova coppia della longeva soap bavarese.

Il signor Konopka esprimerà il desiderio di tornare in Olanda, ma Werner, Robert e Michael cercheranno di convincerlo a restare ancora un po’ insieme a loro al Furstenhof.

Visto le continue insistenze, André li accontenterà. Rosalie, per amore del dottor Niederbuhl, ammetterà di essere stata lei a spedire la cartolina dall'Olanda. Il signor Konopka sorprenderà tutti, dicendo di voler rinunciare a tutti i diritti sul Caffè Liebling, ma Michael reagirà malissimo alla notizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Michael vuole salvare le azioni di André

Nelle nuove puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, il cuoco del Furstenhof firmerà un documento dove cede le sue quote della Caffetteria alla socia Rosalie Engel. L’ex partner di Natascha cercherà di convincere la signora Engel a non accettare l'offerta del fratello di Werner, ma la donna non avrà nessuna intenzione di strappare quel documento.

Nel frattempo, il padre di Valentina capirà di provare forti sentimenti nei confronti di Cornelia, ma la nipote di Alfons rovinerà tutto.

Spoiler Tempesta d'amore, trame dal 10 al 16 luglio: Vanessa bacia Robert davanti a Cornelia

Secondo quanto riportato dalle trame delle nuove puntate italiane dell’amatissima soap bavarese creata da Bea Schimdt, Maja noterà che la madre adottiva è davvero al settimo cielo per la sua storia d’amore con Christoph, ma sarà molto preoccupata per lei perché è costretta a non rivelare a nessuno il suo terribile segreto. La signora von Thalheim, nel frattempo, si godrà una passeggiata a cavallo, ma la sua strana e lunga assenza farà preoccupare le persone che tengono molto a lei.

La madre di Benni vedrà Robert e Vanessa scambiarsi un bacio appassionato e questa scena manderà in frantumi il suo cuore. Ma la donna non sa che la nipote del portiere del Furstenhof ha voluto dare l’ultimo bacio al figlio di Werner, dopo che lui le aveva confessato che il suo cuore appartiene a Cornelia.