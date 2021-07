Diletta Leotta travolta nuovamente da una polemica. Questa volta, a puntare il dito contro la conduttrice sportiva, al centro del Gossip per la sua storia d'amore con l'attore turco Can Yaman, è stato il giornalista sportivo e collega Paolo Bargiggia. Il motivo ha a che fare con la copertina che un prestigioso settimanale dedicato al mondo dello sport ha voluto dedicare proprio a Leotta, volto di punta di Dazn, la piattaforma che ha acquistato i diritti per la messa in onda delle partite del campionato di calcio di Serie A.

Bargiggia punta il dito contro Diletta Leotta, volto del calcio

Nel dettaglio, in questa nuova copertina che le è stata dedicata, Diletta Leotta viene presentata come il "nuovo volto del calcio italiano", dato che sarà uno dei volti di punta del prossimo anno di Dazn e racconterà le emozioni del campionato di calcio.

Tale copertina del prestigioso settimanale, però, non è piaciuta per niente a Paolo Bargiggia, storico giornalista sportivo, volto simbolo delle reti Mediaset. Con un tweet che ha pubblicato sul suo account ufficiale, Bargiggia non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Diletta.

Il duro attacco contro Diletta Leotta

"La morte del giornalismo sportivo e delle idee", ha scritto Bargiggia sui social taggando Diletta Leotta, quasi come se volesse una sorta di risposta da parte della diretta interessata, dopo questo pesante attacco. Ma le polemiche che ruotano intorno alla bella Diletta Leotta non riguardano solo il suo percorso professionale. In più occasioni, infatti, la conduttrice è stata aspramente criticata anche per la sua love story con Can Yaman, che ormai va avanti dallo scorso mese di gennaio.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta: dai dubbi al possibile matrimonio

I due sono attualmente al centro del gossip e l'attenzione è tutta incentrata sulla loro storia d'amore. Sebbene ormai siano usciti ufficialmente allo scoperto ed abbiano scelto di viversi la loro relazione alla luce del sole, ci sono ancora molti dubbi sulla coppia Can Yaman-Diletta Leotta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In tanti, infatti, ipotizzano che il loro amore possa essere frutto di una sceneggiatura studiata a tavolino, dato che, ad ogni minimo spostamento, sarebbero sempre seguiti da una folta schiera di paparazzi e fotografi pronti ad immortalarli. Ma qual è la verità dei fatti? Per il momento, i due innamorati vanno avanti per la loro strada, incuranti delle critiche e pronti a guardare al futuro insieme.

Si vocifera, infatti, che dopo il viaggio in Turchia, con tanto di presentazioni ufficiali di Diletta alla famiglia di Can Yaman, possa arrivare il tanto atteso matrimonio.