Prosegue l'appuntamento quotidiano con Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 26 luglio fino all'1 agosto 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis su Erik, che si ritroverà ad affrontare una serie di situazioni che lo metteranno a rischio. Ma ci sarà spazio ance per le novità legate al rapporto tra Florian e Maja.

Rosalie crede che Michael la tradisca: anticipazioni Tempesta d'amore 26 luglio - 1 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore fino all'1 agosto 2021, rivelano che Erik riuscirà a scambiare la polvere avvelenata da Michael, prima che quest'ultimo possa consegnarla ufficialmente nelle mani degli esperti del laboratorio per farla analizzare e in questo modo arrivare alla scoperta della verità sul malore che ha colpito Selina.

Tuttavia, l'arrivo del tutto inatteso di Rosalie, metterà in forte allerta Erik, il quale finirà per nascondere in porta cipria all'interno del divano, con la speranza che nessuno lo veda.

Ma non tutto andrà secondo i suoi piani. Le trame della soap opera in onda su Rete 4, infatti, rivelano che successivamente sarà proprio Rosalie a scoprire il portacipria nascosto nel divano e la sua reazione non sarà affatto delle migliori.

Erik e Ariane si ritrovano in pericolo

La donna, infatti, resterà profondamente delusa da questa scoperta, in seguito alla quale comincerà a sospettare e dubitare che Michael possa avere una relazione con un'altra donna e quindi che abbia una vera e propria amante.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché i problemi per Erik non sono finiti qui.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 26 luglio in poi, infatti, rivelano che la relazione segreta tra Erik e Ariane rischierà di essere smascherata da Selina.

Quest'ultima, infatti, si ritroverà a far visita alla sua amica proprio nel momento in cui Ariane si troverà a letto con Erik. E così, la tresca clandestina tra i due rischierà di venire a galla.

Cosa succederà a questo punto della situazione? Riusciranno ad evitare il peggio?

Andrè inganna suo fratello: anticipazioni Tempesta d'amore all'1 agosto 2021

Intanto Andrè, dopo aver trascorso molto tempo in compagnia di suo fratello, si convincerà sempre più del fatto che sia giunto il momento di attuare la seconda parte del suo piano.

E così, a questo punto della situazione, Andrè deciderà di fingere di ricordare tutto con Werner.

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate di Tempesta d'amore rivelano che Florian si ritroverà ad ascoltare una conversazione telefonica tra Maja e il suo ex fidanzato.

In seguito a questo avvenimento, Florian si convincerà sempre più del fatto di aver perso per sempre la sua amata e quindi di dover voltare pagina.

Lucy, notando che la situazione tra i due stia vacillando, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di dare una mano ad entrambi.