La nuova stagione televisiva 2021-2022 sarà ricca di impegni per Maria De Filippi, che tornerà nuovamente anche al timone di C'è posta per te, il fortunato people show dei sentimenti, che da anni va in onda con grande successo su Canale 5. Le prime anticipazioni rivelano che, come da tradizione, le registrazioni del programma cominceranno con netto anticipo rispetto al periodo di messa in onda. E, quest'anno, la padrona di casa di C'è posta per te, potrebbe puntare su un prestigioso ospite internazionale, che arriverebbe direttamente dalla famiglia reale inglese.

Il retroscena su C'è posta per te 2022: ecco chi potrebbe arrivare in studio

Nel dettaglio, le registrazioni di C'è posta per te 2022 potrebbero cominciare già questa estate (come è accaduto negli anni precedenti) e anche questa volta, De Filippi punterà sulla presenza di ospiti famosi che arriveranno nello studio del suo people show del sabato sera, per fare delle sorprese speciali ai loro fan.

Stando ai retroscena svelati sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, tra gli ospiti della prossima edizione del people show Mediaset, potrebbe esserci anche un membro della casa reale inglese.

Trattasi di Meghan Markle, la quale si vocifera che possa partecipare nelle vesti di super-ospite ad uno degli appuntamenti di C'è posta per te 2022.

Maria De Filippi tenta il 'colpaccio' per la prossima edizione di C'è posta per te

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, si tratterebbe sicuramente di un grandissimo colpo per De Filippi e la sua squadra di autori, dato che la presenza della moglie del principe Henry, assicurerebbe ascolti stellari alla trasmissione che viaggia già su una media di oltre sei milioni di fedelissimi a stagione con uno share del 30% circa.

In attesa di scoprire cosa succederà e come si evolverà tale situazione, questo non è l'unico retroscena che circola in queste ore in merito alla prossima edizione del people show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

A quanto pare, infatti, tra gli ospiti di C'è posta per te 2022, dovrebbero esserci anche due protagonisti dell'ultima edizione di successo di Amici, il talent show del sabato sera che quest'anno ha superato ogni record di ascolti su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Giulia e Sangiovanni tra i papabili ospiti di C'è posta per te

Trattasi della coppia composta da Giulia Stabile e Sangiovanni, rispettivamente primo e secondo classificato ad Amici 20.

I due, oltre a conquistare il pubblico con la loro bravura, hanno saputo intercettare il gradimento degli spettatori anche per la loro storia d'amore che ha tenuto banco per tutta la durata del talent.

E così, la coppia Giulia-Sangiovanni potrebbero essere ospiti di una delle puntate del people show.