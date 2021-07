Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, rivelano diverse sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 12 al 16 luglio su Rete 4 alle 19:50, Robert Saalfed interpretato dall'attore italiano Lorenzo Patanè, si renderà conto di essersi innamorato di Cornelia, ma dovrà fare i conti con i sentimenti di Vanessa Sonnbichler, la quale farà di tutto per immischiarsi nella relazione del suo amato. Nel frattempo Selina scomparirà all'improvviso, dopo aver fatto un giro con Stella, la sua cavalla e quando Christoph si renderà conto dell'assenza della donna farà di tutto pur di ritrovarla.

Spoiler Tempesta d’amore: André rimanda la partenza per l'Olanda

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Robert, Werner e Michael faranno di tutto pur di convincere André a rimanere al Fürstenhof, l’uomo sarà desideroso di tornare in Olanda, ma deciderà di rimanere in Germania ancora un po' di tempo. Poi l’uomo deciderà di rinunciare ai suoi diritti sul Caffè Liebling, ma Michael non sarà d’accordo con la sua decisione. Nel frattempo Rosalie confesserà di essere stata lei a mandare la cartolina ad André, fingendo che provenisse dall’Olanda. Robert, invece, sarà impegnato a cercare delle vecchie fotografie, per mostrarle ad André. Michael, intanto, costringerà Rosalie a strappare il documento con cui André le avrebbe ceduto la sua parte della caffetteria, nonostante la donna non avrebbe voluto farlo.

Robert si innamora di Cornelia

Robert si innamorerà di Cornelia, ma Vanessa si immischierà tra le questioni della coppia e rovinerà ogni cosa. Cornelia, infatti, vedrà Vanessa da lontano, mentre abbraccia Robert e l’atteggiamento dei due verrà subito frainteso dalla donna. Werner, invece, vorrà aiutare Leentje e deciderà di offrirle un piccolo capitale di partenza, per avviare un ristorante, con l’obiettivo di far rimanere André in Germania.

La donna, però, sarà alquanto indignata per la proposta e racconterà tutto ad André, ma lui non sembrerà troppo turbato dalla vicenda.

Selina scompare dopo un giro a cavallo

Maja noterà che sua madre è davvero felice della sua relazione con Christoph, ma sarà ugualmente in ansia per lei, poiché la donna sarà ancora costretta a mantenere un terribile segreto, riguardo una promessa fatta a Cornelius in passato.

Successivamente accadrà qualcosa di molto strano: Selina farà un giro a cavallo, ma non tornerà in tempi brevi e non risponderà nemmeno al cellulare. Sarà così che Christoph si preoccuperà e andrà a cercarla insieme ad Amelie, ma all’improvviso i due vedranno tornare Stella, la cavalla di Selina, ma senza di lei.

Conelia sorprende Robert e Vanessa mentre si baciano

Cornelia vedrà Robert e Vanessa scambiarsi un tenero bacio e sarà ormai sicura che i due siano tornati insieme. In realtà, si tratterà di un ultimo bacio scambiato tra i due, voluto soprattutto da Vanessa. Christoph, intanto, sarà molto preoccupato per Selina, così coinvolgerà nelle ricerche della donna anche Maja, Amelie e Florian.

Infine, André avrà in mente un particolare piano: l’uomo vorrà estorcere dei soldi a Werner, per realizzare il sogno di Leentje.