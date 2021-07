Prosegue l'appuntamento del lunedì sera su Canale 5 con Temptation Island e le anticipazioni riguardanti la quarta puntata che andrà in onda il 19 luglio in prime time, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Manuela e Stefano, i quali appariranno sempre più ai ferri corti, complice anche la presenza del tentatore Luciano, che non passerà inosservata all'interno del villaggio delle tentazioni.

La quarta puntata di Temptation Island: Manuela divisa tra Stefano e Luciano

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island in onda lunedì prossimo su Canale 5, rivelano che Filippo Bisciglia comunicherà subito ai fidanzati che sono rimasti all'interno del villaggio, che una delle fidanzate ha richiesto un falò di confronto immediato.

Come è già successo nelle scorse due puntate, anche questa settimana ci sarà un'altra coppia che si rivedrà al fatidico falò di confronto e prenderà così in mano le redini della situazione, al punto da capire se proseguire insieme oppure no, il percorso di vita fuori dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Ma chi sarà la coppia che deciderà di anticipare il falò di confronto finale? Le anticipazioni su Temptation Island del 19 luglio 2021, rivelano che i riflettori saranno ben puntati sulla coppia composta da Stefano e Manuela.

Manuela sfiora il bacio col tentatore single

All'interno del villaggio delle tentazioni, la fidanzata si lascerà andare fin troppo con il single tentatore Luciano, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

In particolar modo, durante il prossimo appuntamento, ci sarà un momento in cui Manuela e Luciano appariranno sempre più vicini, al punto da arrivare a sfiorare anche il bacio.

Un duro colpo per Stefano che, dall'altra parte del villaggio delle tentazioni, resterà a dir poco incredulo per gli atteggiamenti della sua fidanzata e, non riuscirà a nascondere la sua ira.

Stefano furioso nel villaggio: anticipazioni Temptation Island 19 luglio

Le anticipazioni di Temptation Island del 19 luglio, infatti, raccontano che il fidanzato si lascerà andare ad una durissima reazione all'interno del villaggio, prendendo a calci ciò che in quel momento si troverà davanti.

Insomma un percorso che diventerà sempre più complicato quello della coppia composta da Manuela e Stefano, i quali potrebbero essere giunti davvero alla fine del loro percorso.

Cosa succederà a questo punto? Manuela, sentendosi in crisi per le attenzioni costanti ricevute dal single Luciano, chiederà a Filippo di anticipare la data del falò di confronto finale? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata di lunedì 19 luglio.