Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera Tempesta d'amore, meglio nota in Germania con il titolo di Sturm Der Liebe. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 luglio al 31 luglio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:35.

Le vicende dei nuovi episodi saranno principalmente incentrati sui tentativi fatti da Erik per nascondere le sue malefatte, sulle bugie che Andrè racconterà a Werner e sul momento romantico che vivranno Robert e Cornelia.

Rosalie crede di essere stata tradita

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Cornelia respingerà Robert, credendo che l'uomo non abbia intenzioni serie con lei. Più tardi, la donna si confiderà con Max che riuscirà a convincerla a lasciarsi andare con Robert. Cornelia, infatti, bacerà Saalfeld a sorpresa. Dopo di che, Robert deciderà di organizzare per la sua amata una romantica serata in una baita prontamente decorata con uno stile che evoca i ricordi della loro gioventù. Lì, fra i due innamorati scoppierà l'amore. Nel frattempo, Michael rivelerà a Christoph che Selina potrebbe essere stata avvelenata con una sostanza inserita nei suoi trucchi. Allarmato Saalfield deciderà di fare analizzare tutti i cosmetici della fidanzata, facendo preoccupare Erik ed Ariane.

Erik riuscirà a scambiare la polvere avvelenata con una innocua prima che Michael riesca a consegnarla ad un laboratorio per sottoporla a varie analisi. Le manovre del giovane però verranno infastidite dall'arrivo inaspettato di Rosalie che lo costringerà a nascondere momentaneamente la cipria avvelenata in una delle fessure del divano.

Per evitare di essere smascherato, Erik se ne andrà lasciando la prova che potrebbe incriminarlo a casa di Michael. Più tardi, Rosalie troverà inavvertitamente la cipria e crederà rattristata che Michael la stia tradendo con un'altra donna. Selina sarà sul punto di scoprire la relazione segreta fra Erik e Ariane quando si recherà nella stanza dell'amica mentre lei si trova a letto con il giovane.

Andrè mente a Werner

Dopo aver trascorso molto tempo con Werner, Andrè si convincerà di dover dare inizio alla seconda parte del suo piano in cui dovrà ingannare il fratello per fargli credere di ricordare ormai tutto. Per questo motivo, lo chef darà appuntamento a Safield al Braustubert in modo da fargli credere di aver ricordato che in quel posto tanti anni prima si erano ricongiunti. Dopo aver ascoltato di nascosto una telefonata di Maja con il suo ex, Florian si convincerà di non avere più speranze di conquistare la sua amata. Lucy si renderà conto della difficile situazione in cui si trovano i due innamorati e deciderà di aiutarli a risolvere i loro problemi. Grazie all'intervento della giovane, i due giovani finiranno per avvicinarsi.

Alfons vincerà il concorso di concierge per poi ringraziare Vanessa per averlo aiutato ad allenarsi.