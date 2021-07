Federico e Floriana sono una delle coppie della nona edizione di Temptation Island. In occasione della prima puntata, in onda mercoledì 30 giugno, il 34enne ha fatto alcuni commenti negativi sulla sua fidanzata. A detta di Federico, la donna si trascurerebbe molto anche nell'intimità. Inoltre, ha moltissime fissazioni che lo rendono nervoso. Nonostante Floriana abbia ammesso di essere scaramantica, il web si è schierato dalla sua parte.

Le parole di Federico

Durante la prima puntata di Temptation Island, Federico è stato protagonista di uno sfogo.

Il protagonista del docu-reality ha spiegato che quando è andato a vivere sotto lo stesso tetto di Floriana, si è accorto di alcuni atteggiamenti "strani" della sua compagna. Scendendo nel dettaglio, la 21enne, in quanto scaramantico, ha una serie di fissazioni: se vede un gatto nero per strada chiede al suo uomo di cambiare direzione, prima di andare a dormire blocca e sblocca il cellulare un paio di volte e così via. Il diretto interessato ha ammesso: "Ha molte fissazioni che non mi fanno vivere bene". Ma non è tutto, il 34enne ha parlato anche dell'aspetto intimo della coppia: "Anche nell'intimità ci sono problemi, si trascura". A detta del ragazzo, la sua compagna non indosserebbe mai cose sensuali.

Inoltre, si truccherebbe solo per andare a trovare la sorella. Infine, non uscirebbe mai dalla quotidianeità: "Facciamo l'amore due volte a settimana alle 9 di sera". Prima di concludere, Federico ha ammesso che non riesce ad immaginare Floriana come la madre dei suoi figli. Poi, ha elogiato la sua ex fidanzata.

La reazione del web

Floriana, dopo avere visto il video del suo fidanzato, è scoppiata in lacrime. Secondo i telespettatori, Federico ha umiliato la sua compagna. Su Twitter, sono arrivati numerosi commenti contro il 34enne: "Un troglodita, non ho altro da aggiungere". Un utente ha invitato la 21enne ad interrompere la relazione.

Un'altra ragazza si è domandata come abbia fatto Federico a parlare della sua ex sapendo che Floriana avrebbe visto il video.

Tra i vari commenti, c'è anche chi si è detto sicuro che Federico non ami realmente Floriana.

Floriana in lacrime: 'Lo so che non gli piaccio più'

Nel vedere Federico sorridente e spensierato con una delle tentatrici, Floriana si è sentita umiliata e tradita. Al primo falò, la 21enne ha detto a Filippo Bisciglia: "Lo so che gli faccio schifo e non gli piaccio più". La diretta interessata ha riferito che non vedeva da tempo il suo uomo ridere in quel modo. Inoltre, la ragazza si è chiesta se il 34enne sia consapevole o meno che lei vede ogni video.

D'altro canto, al primo falò Federico ha ammesso che la sua donna è una persona spenta che fa spengere anche lui.

Infine, il 34enne si è domandato se Floriana sia ancora nel villaggio delle fidanzate visto che non ha visto neanche un video di lei.