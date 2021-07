La nuova edizione di Temptation Island ha attirato l'attenzione del pubblico di Canale 5 (che ha premiato il reality con ottimi ascolti) ma ha anche scatenato un bel po' di polemiche. In tanti hanno puntato il dito contro alcune delle coppie che sono protagoniste di questa edizione, in particolar modo contro Tommaso e Valentina. I due sono stati al centro della bufera, in primis per la differenza d'età e poi per alcune dichiarazioni poco carine da parte del fidanzato, che ha dimostrato di essere estremamente geloso e possessivo nei confronti della sua fidanzata.

Frasi che hanno scatenato il duro attacco anche da parte di Giorgia Soleri, fidanzata del leader dei Maneskin, che ha puntato il dito contro il reality show.

Esplode la polemica contro Temptation Island

Nel dettaglio, dopo la prima puntata di Temptation Island su Canale 5, in moltissimi non hanno gradito alcune esternazioni che sono state fatte dal fidanzato Tommaso. Il motivo? Il ragazzo di soli 21 anni ha puntato il dito contro la fidanzata quarantenne, perché sosteneva che non dovesse mettere un bikini all'interno del villaggio, per evitare che gli altri uomini potessero guardare le sue forme.

Frasi che non sono passate inosservate e che hanno fatto indignare gran parte degli spettatori che in quel momento stavano seguendo la trasmissione Mediaset, molti dei quali hanno sottolineato il fatto che una persona che ragiona in questo modo potrebbe rivelarsi anche "pericolosa" per una donna.

'Questa roba è tossica', sbotta Soleri contro Temptation

Insomma un vespaio di polemiche ha travolto questo debutto di Temptation Island su Canale 5 e, nel corso delle ultime ore, è arrivato anche il duro attacco da parte di Giorgia Soleri, nota al pubblico per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, il gruppo rivelazione di questa ultima stagione, vincitori dell'Eurovision Song Contest 2021.

Soleri, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare a un pesante sfogo e un duro attacco nei confronti del reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi. "Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata e basta", ha sentenziato duramente Giorgia contro Temptation Island 2021.

Il duro attacco di Giorgia contro Temptation Island

"Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato fa le scenate?", ha proseguito ancora la ragazza sui social.

Per Giorgia sarebbe tutto sbagliato, compreso il fatto che determinate situazioni vengano mostrate a persone che magari non hanno gli strumenti per cogliere la problematicità di questi episodi e magari rimettono in atto questi comportamenti che vengono mostrati in televisione.